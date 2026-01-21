Le SIS 2A a accueilli une centaine de nouveaux sapeurs-pompiers volontaires à Petreto-Bicchisano

C’est un évènement inédit qui a lieu samedi dernier à Petreto-Bicchisano. Près d’une centaine de nouveaux sapeurs-pompiers volontaires ont solennellement formalisé leur engagement quinquennal au centre d’incendie et de secours de la commune lors d’une cérémonie officielle, organisée pour la première fois sous ce format afin de marquer leur entrée dans le corps départemental des sapeurs-pompiers, explique le Service d’Incendie et de Secours de Corse-du-Sud (SIS 2A) en rappelant « la place essentielle du volontariat dans le modèle de sécurité civile ».



Issus d’horizons variés, ces nouveaux volontaires seront prochainement affectés au Groupement Sud, au Groupement Nord, ainsi qu’aux services Opérations et Santé et Secours Médical, précise le SIS 2A. Âgés de 20 à 30 ans, s’ils sont issus de parcours professionnels et personnels différents, ils partagent une même volonté de s’engager au service des autres.



« Je voulais me rendre utile auprès de ma commune », témoigne ainsi Emmanuelle, originaire de la vallée de la Gravaona et habitante de Tavera. Marina, gestionnaire à l’économat de l’hôpital de Castelluccio et habitant d’Ocana appuie : « J’ai souvent fréquenté la caserne lors d’évènements organisés par l’amicale. J’y ai découvert un environnement dynamique et solidaire. Ce réel esprit d’équipe a renforcé mon envie de m’engager pour être utile en consacrant mon temps libre à mon village ». De son côté, Micheli-Antò, étudiant en sciences de l’éducation affecté à la caserne de Santa Lucia di Portivechju affirme avoir toujours aimé « aider les gens et (se) mettre au service des autres », tandis qu’Alexandre, affecté au CIS Cozzano, indique avoir voulu continuer son engagement après avoir découvert la « bonne ambiance et l’esprit de cohésion » qui règne à la caserne après y avoir effectué un été comme saisonnier.



Afin de « renforcer le sentiment d’appartenance, valoriser l’engagement citoyen et contribuer au développement de la culture de sécurité civile auprès de la population », la cérémonie de samedi dernier s’est déroulée autour de plusieurs temps forts : accueil des recrues, signature des arrêtés nominatifs d’engagement, remise du paquetage comprenant sacs et effets d’habillement, lecture de la charte des sapeurs-pompiers volontaires en langue corse, puis remise des écussons du corps départemental.

