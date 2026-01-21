Le SIS 2A a accueilli une centaine de nouveaux sapeurs-pompiers volontaires à Petreto-Bicchisano

C’est un évènement inédit qui a lieu samedi dernier à Petreto-Bicchisano. Près d’une centaine de nouveaux sapeurs-pompiers volontaires ont solennellement formalisé leur engagement quinquennal au centre d’incendie et de secours de la commune lors d’une cérémonie officielle, organisée pour la première fois sous ce format afin de marquer leur entrée dans le corps départemental des sapeurs-pompiers, explique le Service d’Incendie et de Secours de Corse-du-Sud (SIS 2A) en rappelant « la place essentielle du volontariat dans le modèle de sécurité civile ».
Issus d’horizons variés, ces nouveaux volontaires seront prochainement affectés au Groupement Sud, au Groupement Nord, ainsi qu’aux services Opérations et Santé et Secours Médical, précise le SIS 2A. Âgés de 20 à 30 ans, s’ils sont issus de parcours professionnels et personnels différents, ils partagent une même volonté de s’engager au service des autres.
« Je voulais me rendre utile auprès de ma commune », témoigne ainsi Emmanuelle, originaire de la vallée de la Gravaona et habitante de Tavera. Marina, gestionnaire à l’économat de l’hôpital de Castelluccio et habitant d’Ocana appuie : « J’ai souvent fréquenté la caserne lors d’évènements organisés par l’amicale. J’y ai découvert un environnement dynamique et solidaire. Ce réel esprit d’équipe a renforcé mon envie de m’engager pour être utile en consacrant mon temps libre à mon village ». De son côté, Micheli-Antò, étudiant en sciences de l’éducation affecté à la caserne de Santa Lucia di Portivechju affirme avoir toujours aimé « aider les gens et (se) mettre au service des autres », tandis qu’Alexandre, affecté au CIS Cozzano, indique avoir voulu continuer son engagement après avoir découvert la « bonne ambiance et l’esprit de cohésion » qui règne à la caserne après y avoir effectué un été comme saisonnier.
Afin de « renforcer le sentiment d’appartenance, valoriser l’engagement citoyen et contribuer au développement de la culture de sécurité civile auprès de la population », la cérémonie de samedi dernier s’est déroulée autour de plusieurs temps forts : accueil des recrues, signature des arrêtés nominatifs d’engagement, remise du paquetage comprenant sacs et effets d’habillement, lecture de la charte des sapeurs-pompiers volontaires en langue corse, puis remise des écussons du corps départemental.
« Vous allez vivre une belle aventure avec nous, au service de la population. Vous allez faire des interventions passionnantes. Nous allons vous accompagner dans toutes les phases de votre montée en compétence, parce que toutes les missions qui nous sont confiées exigent des services de secours de la meilleure qualité possible », a par la suite déclaré le colonel Gauthier Carra, directeur du SIS Pumonte, en s’adressant aux nouvelles recrues, rappelant en outre « l’exigence » et « la fraternité » qui fondent l’engagement des sapeurs-pompiers.
La présidente du conseil d’administration du SIS 2A, Véronique Arrighi, a pour sa part mis en exergue le sens de cet engagement volontaire. « En choisissant de devenir sapeur-pompier volontaire, vous avez fait un choix de cœur, généreux, tourné vers les autres. Être SPV, ce n’est pas seulement porter un uniforme, c’est accepter d’ouvrir une part de sa vie aux autres », a-t-elle insisté en lançant : « O cari spinghjifochi vuluntarii, la population vous fera confiance et vous ouvrira ses portes, parfois dans les moments les plus intimes et les plus difficiles de leur vie. Elle attendra de vous compétence, mais aussi humanité, écoute, respect et bienveillance ».
Pour Jean-Marc Giacomini, chef du service de la gestion des personnels SPV, cette journée a revêtu une symbolique particulière en ce qu’elle marque l’entrée officielle des nouvelles recrues dans le corps des sapeurs-pompiers. « Ils repartent d’ici avec un sentiment d’appartenance. Ils vont désormais suivre 7 à 8 semaines de formation pour devenir équipiers tout engin. Une fois formés, ils pourront prendre leur garde », indique-t-il.
À travers cette cérémonie d’incorporation, le SIS du Pumonte souligne avoir tenu à réaffirmer « son attachement au modèle du volontariat, pilier de la sécurité civile et garant de la proximité avec la population ». « Ces nouveaux sapeurs-pompiers volontaires incarnent une génération engagée, solidaire et résolument tournée vers l’intérêt général », insiste-t-il en rappelant que le volontariat reste aujourd’hui un enjeu essentiel pour les territoires ruraux.
