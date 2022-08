Le SC Bastia large vainqueur de Grenoble (3-0)

Les Bastiais sont les plus prompts à entrer dans le match avec dès la 2ème minute de jeu un tir cadré de Kaïboué qui n’inquiète pas cependant le gardien grenoblois Maubleu. En verve, les joueurs de Régis Brouard ouvrent le score dès la 8ème par Magri, bien servi par Alfarela.

Piqués au vif, les dauphinois prennent d’assaut le camp corse mais la défense insulaire fait front. Les bleus aggravent même le score par Salles-Lamonge alors que le chrono n’affiche même pas la demi-heure de jeu. Les Isérois sont étouffés. Ils se réveillent dans les 5 dernières minutes de la 1ère période en vain. Les Turchini rentrent aux vestiaires avec 2 buts d’avance. Logique.





Les visiteurs attaquent la 2ème période pieds au plancher. Les Bastiais laissent passer l’orage et reprennent le contrôle du match 10 minutes plus tard. Le jeu se stabilise ensuite et devient tendu et physique dans les 20 dernières minutes. A 5 minutes de la fin, Santelli parachevait un succès logique des Bastiais. 3 – 0







Feuille de match

3ème journée de Ligue 2

SC Bastia 3 - 0 Grenoble Foot 38 (2-0)

Stade Armand Cesari à Furiani

Pelouse naturelle moyenne

Temps : beau

Spectateurs : 11 315 spectateurs





Arbitre principal : Eric Wattellier.

Arbitre assistant 1 : Djemel Zitouni

Arbitre assistant 2 : Frédéric Hebrard

4ème arbitre : Julien Schmitt





Buts :

Magri (8ème) - Salles Lamonge (24ème) – Santelli (85ème ) pour SCB



Avertissements :

Alex Gersbach (27ème) – Gaspar (72ème) pour Grenoble.

Régis Brouard (entraineur 58ème) – Magri (70ème) – Tavares (73ème) –Kaïboué (87ème ) au SCB



SCB : Placide – Vincent (c) – Salles Lamonge(Talal 86ème) – Magri (Santelli 75ème) – Ducrocq (Roncaglia 90+3)– Kaïboue – Van Den Kerkhof – Ndiaye – Alfarela (Robic 90+3) – Sainati – Tavares (Schur 86ème) .

Entr. : Régis Brouard





GF38: Maubleu – Sanyang (Sbai 61ème) – Monfray – Bambock (Michel 82ème) - Gaspar – Jeno (Touray 46ème) – Gersbach – Ba – Paquiez – Correa (Phaeton 61ème) – Tell (Okardi 82ème ).

Entr. : Vincent Hognon





Statistiques d'avant match

En 11 rencontres à Furiani, le SCB a totalisé 8 victoires et concédé 3 nuls. Plus belles victoires :

3-1 : le 28/02/92 lors de la 28ème journée de D2 groupe B

3-1 : le 16/07/88 lors de la 18ème journée de D2 groupe A



Contexte

Bonifier à domicile les 3 points acquis samedi dernier à Niort.



L’ambiance

11 000 supporters dont 5 200 abonnés ça fait du bruit !



Film du match

Coup d’envoi donné par les Bastiais.

8ème : Christophe Vincent récupère un ballon dans le rond central et sert aussitôt devant lui Magri qui remise à gauche sur Alfarela qui d’un tir croisé dans la surface crucifie Maubleu. 1-0

18ème : Alfarela (SCB) s’échappe sur la droite et tire au but. Maubleu stoppe le cuir au 1er poteau.

24ème Tir de Alfarela repoussé par un défenseur au dernier moment

24ème : Sur le tir contré d’Alfarela, Salles Lamonge récupère le cuir à l’entrée de la surface et ajuste Maubleu à ras de terre. Le cuir finit sa course dans le coin droit du gardien grenoblois. 2-0

41ème : Tir du défenseur Grenoblois Adrien Monfray de 30 m, bien bloqué par le gardien de but Placide.

43ème : Gaëtan Paquiez s’infiltre dans la surface corse, devance Ducrocq et Placide et du point de penalty tire au but. Le ballon frôle le montant gauche de Placide et sort.

52ème : Placide sort dans les pieds de l’attaquant grenoblois Correa et bloque le ballon.

72ème : Corner de la droite pour Grenoble. Sur le centre de Phaeton, Monfray coupe au 1er poteau mais ne surprend pas Placide bien sur ses appuis.

84ème : Alfarela sur la droite se heurte à Maubleu au 1er poteau

85ème : Sur un centre de Alfarela de la droite, Santelli reprend le cuir au 1er poteau et trompe Maubleu. 3 – 0



Joueurs les plus en vue

Alfarela au SCB





Pour l’anecdote

10 supporteurs isérois étaient présents à Furiani



Bilan sportif

3 points qui placent le SCB à la 4ème place au classement.





Réactions

Régis Brouard (entraineur du SCB) : « On a vu un SCB engagé avec de la qualité dans les courses, on a mis beaucoup d’impact dans la récupération. On a cadré nos frappes. Notre 1ère mi-temps a été pleine. En début de 2ème période on a eu un début difficile sur la largeur. Mais on s’est adapté. On rend une copie propre. On est en phase de progrès dans certains compartiments de jeu. On doit par exemple plus contrôler, conserver et monopoliser le ballon. Deux choses pour terminer : Merci au public qui a mis une ambiance incroyable et aussi bravo pour l’état pelouse qui ce soir était digne de la Ligue 2 »



Sébastien Salles-Lamonge (milieu de terrain SCB) : « On est resté sur la dynamique de Niort. On a emballé le match. Le public nous a bien suivis. Dans cette configuration on a trouvé un certain équilibre. Cette victoire est encourageante pour la suite. C’est une belle soirée »





Vincent Hognon (entraineur Grenoble) : « On se fait plier le match tout seul. On avait mieux à faire. On leur offre deux buts. C’est une victoire méritée pour Bastia mais on a donné. On n’y était pas. On a manqué de concentration et d’intelligence. On a fait trop de cadeaux. On pouvait leur poser de problèmes, on n’a pas su tenir en début de rencontre. Il y aura des recadrages mais la saison est longue ».