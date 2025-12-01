Le Roller Hockey Club du Pays Ajaccien glisse vers le succès

Le bruit sec des crosses, le crissement des roues sur le parquet, les encouragements qui résonnent dans le gymnase de Vignetta : le Roller Hockey Club du Pays Ajaccien est plus vivant que jamais. Créé officiellement en 2016 par Florent Selvini, le RHCPA célèbre cette saison ses dix ans d’existence. Pourtant, l’idée de fonder un club dédié à cette discipline originale trottait depuis bien plus longtemps dans la tête de son fondateur. « L’envie était là depuis des années », explique-t-il. « On avait une petite communauté de passionnés, mais il fallait un cadre, une structure, pour que ce sport trouve enfin sa place à Ajaccio. »



Aujourd’hui, cette ambition est devenue réalité. Le club compte plusieurs dizaines de licenciés, des catégories jeunes aux équipes seniors, et fait rayonner le roller hockey bien au-delà de la cité impériale. L’équipe première évolue pour la deuxième saison consécutive en Nationale 3, le troisième niveau du championnat français. « L’an dernier, on a assuré le maintien, ce qui était déjà un petit exploit compte tenu de notre insularité. Cette saison, on vise à nouveau le maintien, mais on commence à rêver des playoffs », confie Florent Selvini, avec un sourire mêlant fierté et lucidité.



Le HCPA, c’est avant tout un vivier de jeunes talents. Deux équipes, en U13 et U15, défendent les couleurs ajacciennes sur le championnat PACA Jeunesse. Et les résultats sont là : les U13 ont été sacrés champions PACA l’an dernier, en terminant la saison invaincus. Les U15, de leur côté, poursuivent une progression constante, avec déjà de belles performances face à des clubs continentaux expérimentés. Mais au-delà des résultats, c’est l’état d’esprit du club qui fait la différence. « Ce qui me rend le plus fier, c’est de voir nos jeunes s’approprier le club et le sport », raconte le fondateur. « Ils se créent des groupes WhatsApp, se montrent leurs nouvelles crosses à Noël, et portent fièrement nos couleurs à l’école. Ils parlent de roller hockey avec passion — et c’est ça, le plus beau des succès. »Cette dynamique repose sur une philosophie simple : le plaisir et la transmission. Le RHCPA accueille les enfants dès 6 ou 7 ans, et même les adultes débutants sont invités à enfiler les patins. « Beaucoup pensent qu’il faut être déjà bon en équilibre pour faire du roller, mais c’est tout le contraire », explique Florent Selvini. « Avec une crosse dans la main et un palet à suivre, on oublie ses pieds et on apprend beaucoup plus vite. Le roller hockey, c’est avant tout une question de sensations et de plaisir. »