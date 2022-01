Le Noël arménien célébré pour la première fois à Bastia

En effet dès le début du christianisme, la Nativité de Jésus-Christ était fêtée par tous le 6 Janvier. Puis, suite au règne de l'Empereur Constantin, lorsque le christianisme devint la religion officielle de l'empire Romain, afin de combattre les tenants du paganisme et de leurs fêtes, l’Eglise Romaine décida de fixer la naissance de Jésus-Christ le jour du solstice d’hiver. La date choisie fut donc le 25 décembre, avec néanmoins une erreur de calcul, celui-ci lieu en réalité le vingt et un.Mais l’Eglise Apostolique Arménienne mais aussi Grecque a toujours conservé la date du 6 janvier. Afin de marquer cette fête-là plus importante de leur religion, les Arméniens se souhaitent « Քրիստոս ծնավ և հայտնեցավ » (Jésus est né et est apparu), et reçoivent en réponse « Մեզ և Ձեզ մեծ Ավետիս » (Grande nouvelle pour nous et pour vous).Ce samedi, au siège du Comité de jumelage Corse Arménie à Bastia*, le président Alexandre Santerian et sa centaine d’adhérents, arméniens ou sympathisants, se sont réunis pour la circonstance en échelonnant leur arrivée tout au long de l’après-midi par respect des règles sanitaires.Ils ont partagé feuilles de vignes, mezzés, saucisses arméniennes, beureks, keftes, figues séchées, parklava, vins et bières arméniennes…L’occasion aussi pour les adhérents de deviser, échanger, partager sur la situation actuelle et les projets de l’association.« Après une année 2020 marquée par la guerre en Artsakh, la défaite, la perte de nombreux combattants mais aussi la solidarité de la diaspora, 2021 fut une année de transition et de doutes sur le plan international » explique Alexandre Santerian, le président du Comité de jumelage Corse Arménie. « Les incertitudes sur le devenir de l'Artsakh et de l'Arménie ont rouvert les plaies de la discorde et de la désunion là où nous aurions dû être encore plus soudés. A notre niveau, nous sommes satisfaits d'avoir pu consolider la force de l'union qui avait caractérisé le Comité à sa naissance, dans un esprit d'ouverture et d'objectivité. Notre association a su maintenir le cap d'une pugnacité sur le plan politique et a su s'opposer à toute idée de communautarisme néfaste pour notre île. Cette force que nous tirons entre Corses et Arméno-Corses, de par la singularité de nos cultures, à la fois si lointaines par la distance mais si proches en réalité représente la défense de notre identité, notre héritage culturel et religieux, la protection de la famille, l'enracinement et l'amour de nos montagnes. Ces éléments nous lient à jamais ». Et le président de formuler ses vœux pour 2022 :« 2022 sera une année importante à tous niveaux pour l'Arménie, pour l'Artsakh, mais bien sûr également pour la Corse. Soyons présents tous ensemble pour continuer la solidarité que nous avons mis en place et qui d'ores et déjà a trouvé un formidable écho bien au-delà de nos espérances »Prochaine échéance pour le comité et ses membres, le 24 avril. Non pas parce que ce sera le 2tour des présidentielles mais qu’on commémorera le génocide arménien de 1915.* Comité de Jumelage Corse Arménie : 45 boulevard du Général Graziani - Bastia