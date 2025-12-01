CorseNetInfos
Le “Mega Serena” étoffe la flotte de Corsica Ferries


La rédaction le Lundi 24 Novembre 2025 à 14:03

Corsica Ferries a annoncé ce lundi l’acquisition du “Stena Vision”, acheté à l’armateur suédois Stena Line. Le navire, qui prendra prochainement le nom de “Mega Serena”, doit rejoindre la flotte après une phase d’adaptation. Il pourra accueillir jusqu’à 2 000 passagers et plus de 600 véhicules.



(Photo Corsica Ferries)
D’un tonnage brut de 39 200 tonnes, le futur Mega Serena offre également une capacité de 2 000 mètres linéaires de fret roulant. Il est doté d’équipements récents en matière de sécurité, de performance et de réduction de l’impact environnemental.
Le navire est déjà équipé d’un système de connexion électrique à quai, qui lui permettra d’être alimenté par le réseau lors des escales. Ce dispositif vise à diminuer les émissions de CO₂, ainsi que le bruit et les vibrations, et s’inscrit dans la transition engagée vers des infrastructures portuaires moins polluantes.
« L'arrivée du Mega Serena représente une étape importante dans notre croissance et confirme notre engagement envers un service efficace, sûr et respectueux de l'environnement », indique Sébastien Romani, directeur commercial de Corsica Ferries. Selon lui, cette acquisition doit permettre de faire évoluer l’offre de la compagnie et de répondre aux demandes du marché.
À bord, le Mega Serena proposera des espaces intérieurs lumineux et de larges zones extérieures, avec plusieurs lieux de vie et de restauration. Il sera déployé sur les lignes méditerranéennes déjà exploitées par Corsica Ferries, avec pour objectif d’augmenter la fréquence, la qualité de service et la flexibilité des traversées souligne Corsica Ferries dans un communiqué.




