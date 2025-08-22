Le Mans 1 SC Bastia 0 : un penalty dans les arrêts de jeu prive le Sporting d'un match nul

Dès l’entame du match, on a vu les Bastiais appliquer les consignes de Benoît Tavenot. L’entraîneur bastiais avait demandé à ses joueurs de jouer haut, de se créer des occasions. On y a cru dès les premiers instants de la partie avec un Sporting qui, durant les premières minutes, a inquiété la défense et le gardien adverse, se créant quelques opportunités. Mais un bloc haut a des conséquences : les contres manceaux ne se sont pas fait attendre. Les joueurs du Mans ont profité des espaces laissés vides en défense pour se procurer des occasions offensives parfois dangereuses, souvent stoppées par un juge de ligne levant son drapeau pour hors-jeu.Dans cette première mi-temps, l’avantage était clairement en faveur de l’équipe à domicile. Il faut attendre la 25e minute pour voir une frappe bastiaise cadrée sur le gardien adverse. Le score s’achève logiquement sur un 0-0 à la pause, les deux équipes n’ayant pas produit le jeu escompté pour véritablement s’inquiéter.Le début de la seconde période voit Le Mans jouer la carte offensive. Harhouz, attaquant, remplace le milieu Luvambo. Les assauts manceaux ne se font pas attendre, mais sans grande conviction. Dans ses rares phases d’attaque, le Sporting ne trouve pas grand monde à la retombée des ballons, un manque déjà reproché lors de la seconde journée contre Pau à Furiani.Benoît Tavenot tente d’y remédier à l’heure de jeu en faisant entrer Nicolas Parravicini (à la place de Blé), qui dispute son premier match officiel sous les couleurs bastiaises, et Christophe Vincent (pour Tomi). Un coaching qui apporte du rythme : une tête de la recrue italienne passe à côté du poteau mancéen sur un centre de Vincent. Quelques minutes plus tard, sur une récupération, Jérémy Sebas se retrouve seul face au gardien mais manque d’ouvrir le score.Si les attaquants bastiais ne concrétisent pas, ils font le jeu en fin de match. Mais un penalty transformé dans les arrêts de jeu par Le Mans prive finalement le Sporting d’un nul à l’extérieur.

Arbitrage. Une main litigieuse non sifflée dans la surface en faveur des Bastiais aurait pu permettre au match de se terminer sur le score de 1-1.



Supporters. À noter la présence d’une cinquantaine de supporters bastiais qui avaient fait le déplacement.

