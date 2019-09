Le Magazine des calvais: zoom sur la future Maison Médicale

Pour faire face à l'urgence de la pénurie de médecins dans la commune, la Municipalité de Calvi a décidé de bousculer les choses et, bien que ce ne soit pas de sa compétence directe, en réalisant une Maison Médicale évolutive pouvant accueillir plusieurs Médecins, un accueil secrétariat, une salle d'attente appropriée et un logement de type T2 permettant à un médecin d'effectuer les remplacements sans avoir à se soucier de quoi que ce soit.Lors du Conseil Municipal en avril dernier, Ange Santini, Premier Magistrat de la Ville en avait fait l'annonce, précisant: " Si nous voulons avoir une chance d'éviter cette pénurie de Médecins, c'est la solution. Il en est de notre devoir plus que notre droit. Nous avons des responsabilités envers la population. Cette Maison Médicale est une priorité absolue".Le projet adopté à l'unanimité par le Conseil Municipal, tout est allé très vite.Cette structure qui pourra être modulable, permettant ainsi une extension future, sera implantée sur le terrain entre l'école maternelle Santore et le Super U de Calvi, pour une superficie de 230 m2 et un coût de l'ordre de 400 000€.Cette Maison Médicale accueillera des médecins qui sont déjà installés à Calvi, comme François Fremont et Amel, Isabelle Soussi mais aussi d'autres qui ont déjà pris contact avec le Maire Ange Santini, et dont nous aurons l'occasion d'en reparler.La pose de la première pierre de cette structure est prévue dès ce mois d'octobre et la Maison Médicale devrait être opérationnelle d'ici le mois d'avril 2020.Une solution de nature à rassurer bon nombre de calvaises et calvais, dont il convient de souligner que la population est aujourd'hui en augmentation avec 5796 habitants, soit plus de 446 habitants !Autre volet traité, et non des moindres, celui de la précarité, hélas de plus en plus présente, ici comme ailleurs.Lç aussi, la Municipalité a décidé de prendre les choses en main en offrant la possibilité à des structures comme la Croix-Rouge et les Restos du Coeurs, dont on ne soulignera jamais assez le travail, d'avoir leur propre Maison des Services.Celle-ci sera implantée en lieu et place de l'ancien parking "San Pietro", rue des écoles. Les travaux débuteront dans les prochains jours et la structure de 110 m2 sera opérationnelle en tout début d'année prochaine.Enfin, pour clore ce chapitre de la santé et de la précarité, comment ne pas évoquer le portrait consacré à Jeanine, présidente de la section Balagne de la Ligue Contre le Cancer et présidente desreprésentants des usagers de l’Unité de soins de Longue Durée au sein du Comité de Surveillance du Centre Hospitalier Calvi-Balagne, présidé par le Maire Ange Santini,Très attachée à la cause des plus faibles, ses actions au service des gens malades et dans la difficulté mais aussi des familles dans la souffrance ne se comptent plus.Sa présence sur le terrain, son engagement, lui valent la reconnaissance de tous. Promue au grade de l'Ordre national du mérite, elle sera décorée par le Général d'Armée Benoît Puga, Grand Chancelier de la Légion d'honneur, Chancelier de l'Ordre national du mérite et ancien chef d'état-major particulier du président de la République sous Nicolas Sarkozy et François Hollande, lors de la prise d'armes de la Saint-Michel le 30 septembre prochain.Ce N° 34 de "Calvi la Vie" est aussi l'occasion de faire un point sur la nouvelle mouture du PLU, sur les travaux de réhabilitation et mise en sécurité de la citadelle, de la Tour du Sel et de la Caponnière mais aussi de l'inauguration du Musée des Arts de la Citadelle de Calvi (MUDACC) à l'entrée de la citadelle, le fabuleux son et lumière du 15 août avec un spectacle pyrotechnique grandiose dédié à Napoléon, les grandes manifestations sportives comme le Tour de Corse WRC, le Lady Open International de Tennis, les championnats de Corse de Tennis et le tournoi de foot des jeunes, souvenir Dominique Rutily, organisé par le FC Balagne, l'interview du nouveau sous-préfet Florent Farge, l'arrivée du nouveau capitaine de Gendarmerie Régis Marchandeau qui succède au capitaine Pascal Hervé et bien d'autres sujets que vous pourrez retrouver sur la version numérique qui sera mise en ligne sur le site de la Ville.