Le Karaté Club Borgo brille à la Coupe de France Shito-Ryu

« Ce bilan remarquable confirme la dynamique positive du club, une magnifique performance collective qui honore le travail de nos athlètes qui ont porté haut les couleurs de Borgo» se réjouit l’entraineur du club Charles Sampieri. « Les médailles, c’est la cerise sur le gâteau » ajoute Alexandra Sampieri, la présidente du club. « La véritable richesse se trouve ailleurs. Dans les heures d’entraînement, les doutes dépassés, les regards qui s’encouragent, les mains qui se tendent. Dans les progrès silencieux, les petites victoires invisibles, les sourires partagés après l’effort. Une médaille récompense une performance. Mais l’aventure humaine, elle, construit des valeurs, forge des caractères et crée des liens pour la vie. Au-delà du podium, ce sont les parcours, le courage, la solidarité et l’engagement qui rendent cette expérience si belle. Je suis fière de voir que derrière chaque résultat, il y a surtout une magnifique aventure humaine ».





Une pépinière de karatekas

Des tous jeunes aux séniors, on fait dans l’excellence sur les tatamis du complexe Paul-Natali à Borgo. « Trois jeunes athlètes du club, Élina Vitali Gravier, Timeo Linel et Melyssa Rose Franceschi Saint Agne bénéficient du statut SHP, Sportif à Haut Potentiel» souligne Charles Sampieri. « Ils sont suivis par la Maison Régionale de la Haute Performance et se rendent chaque mois au CREPS de Châtenay-Malabry pour les regroupements de zone. Ils y ont l’opportunité de pratiquer avec les entraîneurs nationaux et de se confronter à l’élite française. Cela permet à nos jeunes d’avoir les mêmes chances que les continentaux».

Ce parcours vers l’excellence, financé par le comité départemental de Haute-Corse, le CDKDA2B, soutenu par l’Agence Nationale du Sport, permet à ces jeunes d’accéder à un accompagnement structuré et ambitieux. Charles Sampieri souligne également l’esprit d’équipe qui anime le groupe : « Ce qui fait notre force, c’est la solidarité. Les plus grands tirent les plus jeunes vers le haut, et chacun progresse dans une dynamique collective. ». En harmonie avec son mari, Alexandra Sampieri voit dans ces résultats bien plus qu’un succès sportif : « Nous sommes extrêmement fiers de nos athlètes. Au-delà des médailles, je retiens les valeurs : le respect, la discipline, la persévérance. Le karaté est une école de vie au cours de laquelle nos jeunes grandissent, apprennent à gagner avec humilité et aussi à perdre avec dignité».

Par sa belle philosophie, son enseignement, ses résultats, le KC Borgo confirme ainsi son ambition : Accompagner des enfants et des adolescents vers la réussite sportive, oui mais surtout les aider à grandir, à prendre confiance en eux et à devenir des jeunes engagés, respectueux et porteurs de valeurs fortes. « Une fierté pour Borgo et pour la Haute-Corse » conclut Charles Sampieri.





Les résultats

Médaille​ d’Or :

• ​Cassandra Sampieri (Senior)

• ​Melyssa Rose Franceschi Saint Agne (Cadette)

• ​Cassandra Aguillon Pasqualini (Benjamine)

• ​Aymeric Carrier (Pupille)

​Médaille de Bronze :

• ​Giulia Pronesti Leitao (Minime)

• ​Élina Vitali Gravier (Cadette)

• ​Adam El Kaddouri (Cadet)

• ​Timeo Linel (Cadet)

​Mentions honorables (5ème place) :

• ​Antoine Mazzanti (Minime)

• ​Rachel Ams (Cadette)



