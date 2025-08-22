CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Commémoration des 50 ans des événements d’Aleria : "Écrire une nouvelle page de l’histoire de ce peuple" 22/08/2025 Le Mans 1 SC Bastia 0 : un penalty dans les arrêts de jeu prive le Sporting d'un match nul 22/08/2025 Le GFC Ajaccio se déplace à Amiens pour son retour en N3 22/08/2025 EN IMAGES - La Corsica Classic a pris le large depuis Ajaccio 22/08/2025

Le GFC Ajaccio se déplace à Amiens pour son retour en N3


Patrice Paquier Lorenzi le Vendredi 22 Août 2025 à 19:43

Champion de R1 la saison dernière, le GFCA fait son retour dans le championnat de National 3. Les Diables Rouges se rendent à Amiens, ce samedi (17h30) pour la 1ère journée du groupe E de N3. Erwan Huet, l’entraineur ajaccien dispose d'un effectif quasiment au complet et a hâte d'y être : "La préparation c'est bien mais la compétition c'est mieux !" a notamment déclaré le coach rouge et bleu avant ce déplacement en terre picarde.



Le GFCA entame son championnat de N3 (photo Facebook du GFCA Football).
Le GFCA entame son championnat de N3 (photo Facebook du GFCA Football).
Le GFC Ajaccio est de retour en championnat national après deux saisons passées au purgatoire de la R2 puis de la R1. Fini les soucis administratifs et financiers, le club gazier poursuit sereinement sa reconstruction et a été récompensé par le sérieux de ses dirigeants avec cette accession fêtée en grande pompe à Mezzavia à la fin du mois de mars 2025. Une montée en N3 que le club a pu préparer avec sérénité malgré des moyens toujours limités.
 
« Obtenir le maintien le plus rapidement possible »
Avec sept nouvelles recrues, le GFCA s’est toutefois renforcé avant d’entamer ce championnat, dans la grande inconnue d’un groupe E hétéroclite constitué de quatre réserves (Lille, Reims, Amiens et Metz). Erwan Huet, l’entraineur rouge et bleu a hâte d’y être : « La préparation c’est bien mais la compétition c’est mieux ! On a fait une bonne préparation et nous avons la chance d’avoir un effectif quasiment au complet. On est heureux de retrouver le championnat National même si je pense que le club mérite d’aller encore plus haut. Cette année, l’objectif c’est de stabiliser le club et d’obtenir le maintien le plus rapidement possible ».
 
Fort d’une saison époustouflante en R1 et avec la même ossature autour de Finidori, Fogacci ou Pomponi, le club gazier entame son championnat face à la réserve d’Amiens ce samedi (17 heures). Un déplacement dans l’inconnu comme l’explique le coach rouge et bleu : « Jouer une réserve c’est toujours compliqué, on ne sait pas si on va affronter une équipe très jeune ou s’il y aura des pros qui ont besoin de temps de jeu. On ne sait pas trop à quoi s’attendre mais on va déjà se focaliser sur notre jeu ». Lors de la prochaine journée, les Ajacciens recevront samedi (17 heures) la réserve de Reims à Mezzavia. Un moment très attendu par le peuple "rouge et bleu".
 
Le groupe ajaccien à Amiens :
Alves, Bilendo, Djellal, Finidori, Foulon, Mersni, Randazzo, Villain, Bedfian, Bonalair, Diomandé, Fogacci, Kheroua, Pomponi, Souid Ahmed, Vittini, entraineur : Erwan Huet




CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos