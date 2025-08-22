Le GFC Ajaccio se déplace à Amiens pour son retour en N3

Le GFC Ajaccio est de retour en championnat national après deux saisons passées au purgatoire de la R2 puis de la R1. Fini les soucis administratifs et financiers, le club gazier poursuit sereinement sa reconstruction et a été récompensé par le sérieux de ses dirigeants avec cette accession fêtée en grande pompe à Mezzavia à la fin du mois de mars 2025. Une montée en N3 que le club a pu préparer avec sérénité malgré des moyens toujours limités.



« Obtenir le maintien le plus rapidement possible »

Avec sept nouvelles recrues, le GFCA s’est toutefois renforcé avant d’entamer ce championnat, dans la grande inconnue d’un groupe E hétéroclite constitué de quatre réserves (Lille, Reims, Amiens et Metz). Erwan Huet, l’entraineur rouge et bleu a hâte d’y être : « La préparation c’est bien mais la compétition c’est mieux ! On a fait une bonne préparation et nous avons la chance d’avoir un effectif quasiment au complet. On est heureux de retrouver le championnat National même si je pense que le club mérite d’aller encore plus haut. Cette année, l’objectif c’est de stabiliser le club et d’obtenir le maintien le plus rapidement possible ».



Fort d’une saison époustouflante en R1 et avec la même ossature autour de Finidori, Fogacci ou Pomponi, le club gazier entame son championnat face à la réserve d’Amiens ce samedi (17 heures). Un déplacement dans l’inconnu comme l’explique le coach rouge et bleu : « Jouer une réserve c’est toujours compliqué, on ne sait pas si on va affronter une équipe très jeune ou s’il y aura des pros qui ont besoin de temps de jeu. On ne sait pas trop à quoi s’attendre mais on va déjà se focaliser sur notre jeu ». Lors de la prochaine journée, les Ajacciens recevront samedi (17 heures) la réserve de Reims à Mezzavia. Un moment très attendu par le peuple "rouge et bleu".



Le groupe ajaccien à Amiens :

Alves, Bilendo, Djellal, Finidori, Foulon, Mersni, Randazzo, Villain, Bedfian, Bonalair, Diomandé, Fogacci, Kheroua, Pomponi, Souid Ahmed, Vittini, entraineur : Erwan Huet