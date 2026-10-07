Le Forum interculturel des îles fait escale à Porto-Vecchio les 8 et 9 octobre

Après deux éditions à Cagliari, en 2023 et 2024, puis une rencontre à São Jorge, aux Açores, en 2025, les îles européennes vont continuer à se parler, mais cette année, ce sera à Porto-Vecchio. La manifestation est organisée dans le cadre du projet Islas del Mar par l’association EURINSULA, avec l’Université de Cagliari, l’Université de Corse, la Communauté de communes du Sud Corse et la Ville de Porto-Vecchio. Pendant deux jours, universitaires, élus, chercheurs et représentants de différents territoires insulaires sont invités à échanger autour de sujets qui concernent directement les territoires insulaires : développement local, mobilité, énergie, tourisme, biodiversité, patrimoine ou encore coopération culturelle.



La première journée débutera par une séquence consacrée à l’internationalisation et aux coopérations entre territoires. Des intervenants venus notamment de Corse, de Sardaigne, des Baléares ou de Malte participeront aux discussions. L’après-midi sera consacrée à la transition énergétique et aux transports. La situation énergétique de la Corse, les énergies marines, les réseaux électriques insulaires, la mobilité ou encore les questions liées au transport et à la collecte des déchets seront abordées. La journée se poursuivra avec une série d’interventions consacrées à la biodiversité marine et à la protection de l’environnement. Réserves naturelles, écosystèmes méditerranéens, résilience des territoires et place des populations locales feront la part belle aux retours d'expérience dans lesquels chacun pourra se reconnaître, s'identifier ou prendre exemple.



Vendredi matin, les échanges porteront sur le tourisme et la gestion des flux de visiteurs. Plusieurs expériences menées dans des territoires insulaires seront présentées, avec notamment des interventions autour du tourisme durable et des démarches mises en place localement. L’après-midi, on changera de registre avec les industries créatives et la coopération culturelle. Langues régionales, patrimoine, cinéma, création contemporaine, tourisme culturel ou encore projets artistiques entre îles seront au programme.



Le forum doit également permettre aux participants de confronter leurs expériences et de faire connaître différents projets. Une partie des intervenants participera à distance, afin de permettre à des représentants d’autres îles et organisations européennes de prendre part aux échanges sans se déplacer à Porto-Vecchio.







Le programme



- Jeudi 8 octobre :



9 h : ouverture.



10 h 30 – 12 h 30 : Internationalisation et coopération. Universités, études insulaires, identité et coopérations entre territoires.



14 h – 15 h 45 : transition énergétique et transports. Énergie en Corse, énergies marines, réseaux électriques, mobilité et transports.



16 h 15 – 18 h : biodiversité et environnement. Protection du milieu marin, biodiversité méditerranéenne, réserves naturelles et résilience des territoires.





- Vendredi 9 octobre :



9 h – 10 h 45 : tourisme durable et gestion des flux. Fréquentation touristique, économie et adaptation des territoires insulaires.



11 h 15 – 13 h : tourisme, patrimoine et durabilité. Initiatives locales et liens avec l’agriculture.



14 h – 16 h 30 : industries créatives et coopération culturelle. Langues et cultures, patrimoine, cinéma, création contemporaine et projets entre îles.



16 h 30 – 17 h : conclusions.



18 h 30 – 19 h 45 : cocktail de clôture au bastion de France.



Forum interculturel des Îles : les jeudi 8 et vendredi 9 octobre 2026, espace Jean-Paul de Rocca Serra à Porto-Vecchio. Entrée libre.