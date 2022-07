Le Festival « Dissidanse Itinérance 2022 » à Ajaccio et Bastia du 6 au 15 juillet

« Comme les années précédentes, Il y aura aussi une ouverture sur la Méditerranée avec la découverte des compagnies Moveo de Malte et En Drasi de Chypre et des temps échanges au-delà des frontières avec les compagnies Atacama de Rome et Passaros de Bourg-en-Bresse » dévoile Hélène Taddei-Lawson co-directrice artistique du Festival.



Après un 1er volet à Bastia, du 6 au15 juillet, l’édition se poursuivra à Ajaccio du 11 au 15 juillet (voir programme) démultipliant les expériences de création, de transmission et de rencontre, permettant à un public élargi de découvrir des artistes d’ici et d’ailleurs, et leur envie commune de partager leur passion. Un festival gratuit grâce aux soutiens de la Collectivité de Corse, des villes de Bastia et d’Ajaccio et la DRAC de Corse. « Dissidanse Itinérance propose cette année un plein feu sur la création insulaire » explique Michèle Ettori, co-directrice artistique.



« Les compagnies Bal’Dilà, LaFlux, Vialuni, Studidanza, Collectif 1+1, La Danzateria, Art Mouv’ et Creacorsica dansent le territoire du sud au nord, le façonnent et s’en inspirent en retour. Précurseurs ou émergentes, elles sont riches de leurs expériences passionnantes et diversifiées, de leur engagement sans cesse renouvelé ».

Le festival est présent dans les lieux de diffusion traditionnels et se déploie hors les murs dans les théâtres de verdure et les espaces publics de la ville.