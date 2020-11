Le Cullettivu per a furesta corsa demande un plan de relance pour la filière bois

La forêt corse est « totalement oubliée de toutes les grandes orientations politiques depuis plusieurs années ». C’est le constat alarmant que dresse, dans un communiqué, le Cullettivu per a furesta corsa. Et ce qui inquiète, c’est la situation de la filière bois, « non pas sur le déclin ou à l’agonie, mais quasiment disparue ».



Pour les membres du collectif, il y a urgence à agir et « créer à court terme les conditions d’un redémarrage effectif de ce secteur d’activité par des mesures opérationnelles et pragmatiques ». Pour ce faire, ils demandent donc pour la filière un plan exceptionnel de relance, qui, selon eux, devrait être intégré dans le le pan « Salvezza è Rilanciu » proposé par la Collectivité de Corse - pour lequel ils regrettent d’ailleurs de ne pas avoir été consultés.



Par ailleurs, le collectif émet des propositions concernant l’utilisation du bois insulaire dans les projets publics, car « il appartient à la puissance puissance publique d’impulser un redémarrage de la filière ». Il demande, par exemple, l’obligation d’une utilisation du bois insulaire pour pouvoir bénéficier de la participation de la Collectivité de Corse et de l’Etat au plan de financement des collectivités locales.