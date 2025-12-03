CorseNetInfos
Le Cardinal Bustillo vient à la rencontre de ses lecteurs ajacciens


Alba Marcelli le Lundi 1 Décembre 2025 à 14:45

L'association Racines de ciel organise le vendredi 5 décembre au Musée Fesch une rencontre avec le Cardinal Bustillo. Il viendra parler de son dernier livre "Réparation" durant près d'une heure avant une séance de dédicace.



Mgr François Bustillo, évêque d’Ajaccio et cardinal depuis 2023, sera le vendredi 5 décembre à 19h au Musée Fesch pour parler de son dernier livre "Réparation". 

Après la grande dédicace organisée en octobre dernier à la bibliothèque patrimoniale de la Cité impériale, le Cardinal revient à la rencontre de ses lecteurs le temps d'une soirée et à l'invitation de Racines de ciel. 
Cet entretien se déroulera dans la Grande galerie du Palais Fesch et sera animé par Marie-Laure Mattei-Mosconi et Yannick Auger-Ottavi pendant près d'une heure.
Pour ceux qui n'auraient pas pu être présents en octobre, une séance de dédicace sera organisée par la librairie La Marge à l'issue de la conférence. 
Pour rappel, "Réparation", un ouvrage de 162 pages, a été publié aux éditions Fayard. Depuis la sortie de son livre en septembre, le Cardinal a multiplié les dédicaces : Lourdes, Paris... et les plateaux TV : JT de France 2, émission LEGEND, Europe 1...

 

Le descriptif
« Cette réflexion ne se veut ni une leçon de morale ni un réquisitoire, mais le partage d’une inquiétude et, surtout, d’une espérance. Une société meilleure est possible. Nous devons réparer ce qui a été brisé. Nous croyons que nos relations, souvent dures, injustes et intransigeantes, peuvent évoluer. Qu’elles peuvent être réajustées, enrichies de valeurs positives et constructives, pour sortir de cette misère affective qui gangrène notre époque. Nous croyons au message salvateur de l’Évangile. Notre vie commune, malmenée par tant de dureté, nous épuise. Elle ne nous convient pas. Nous aspirons à une société différente : bienveillante, sereine pacifique. C’est à ce grand chantier relationnel et spirituel que nous voulons consacrer nos énergies. Sous le regard de Dieu. »

Pour participer à l'entretien, il faut réserver en ligne sur le site du Palais Fesch :
https://www.musee-fesch.com/actualite/racines-de-ciel-rencontres-dauteursle-cardinal-francois-bustillo-vendredi-5-decembre-2025-0525338
Entrée libre.




