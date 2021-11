Le CIDFF de Haute-Corse se mobilise pour les femmes victimes de violence

Cette unité qui prend en charge les situations chroniques et qui assure également une prise en charge de soins, psychologique, travaille en étroite collaboration avec le Centre d’information sur les droits des femmes et des familles de Haute-Corse qui est une association loi 1901, agréée par l’État. Le CIDFF propose écoute, information, accompagnement et orientation lors d’entretiens individuels ou en groupe. Elle exerce une mission d’intérêt général confiée par l’État dont l’objectif est de favoriser l’autonomie sociale, professionnelle et personnelle des femmes et de promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes. Les chiffres des violences conjugales recensés en 2021 par le docteur Hatem Balle, en charge de l'unité hospitalière départementale de lutte contre les violences sexistes et sexuelles faites aux femmes de Haute Corse, font froid dans le dos : à l'aube du 25 novembre, journée consacrée à la lutte contre les violence, le médecin indique que depuis le 1er janvier 2021, 577 victimes ont franchi la porte de cette unité, mais selon lui "il faut multiplier se chiffre par 8 ". En effet, seul 20% des victimes dépose une plainte par peur de représailles.Cette unité qui prend en charge les situations chroniques et qui assure également une prise en charge de soins, psychologique, travaille en étroite collaboration avec le Centre d’information sur les droits des femmes et des familles de Haute-Corse qui est une association loi 1901, agréée par l’État. Lepropose écoute, information, accompagnement et orientation lors d’entretiens individuels ou en groupe. Elle exerce une mission d’intérêt général confiée par l’État dont l’objectif est de favoriser l’autonomie sociale, professionnelle et personnelle des femmes et de promouvoir l’égalité entre les femmes et les hommes.

Horaires Mercredi 3 permanences de 9h00 - 12h00 (1 permanence téléphonique et 2 permanences physiques) Permanences Bastia, Corté, Ghisonaccia, L'Ile Rousse, Moriani, Ponte-Leccia

Elle intervient dans cinq domaines : l’accès au droit, la lutte contre les violences sexistes, l’emploi, la formation et la création d’activité, la vie familiale et la parentalité, l’éducation et la citoyenneté.Le CIDFF qui à des antennes àest composé d’une équipe de professionnels : juristes, juriste victimologue, psychologues, conseillère en économie sociale familiale, conseillère en conjugalité et parentalité, et conseillère en insertion professionnelle.L’accueil (sur rendez-vous) est gratuit et anonyme.rue sainte ThérèseEcole Amadei Paese Novu20600 BastiaTél. 04 95 33 43 25 Fax. 04 95 33 43 25