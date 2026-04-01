Le Bocognanais Philippe Antonetti dessine le réel

Philippe Antonetti n’a pas choisi le dessin. Mais il y est resté. Depuis l’enfance, le geste s’impose. Il dessine, tout le temps. « Je ne sais faire que ça », affirme le Bocognanais sans détour. Mais derrière cette apparente simplicité se cache un métier âpre. Car savoir dessiner ne suffit pas. Être dessinateur exige une rigueur, une endurance, une capacité à douter que peu soupçonnent.



Avant la bande dessinée et l’illustration, il y a eu la peinture. Longtemps. Sérieusement. Avec reconnaissance aussi : des expositions en Californie, à Madrid, une première officielle à Cagliari pour un peintre corse.



Puis, un jour, tout s’arrête. Pas par lassitude, ni par échec. Par refus d’aller au bout. « Je me suis aperçu que je n’avais pas fait le tour et que je ne voulais surtout pas le faire. » La peinture impose une forme d’introspection permanente : le sujet, c’est soi. « Une discussion entre soi et soi au moyen d’un pinceau ». Philippe Antonetti s’en méfie. Par pudeur, sans doute. Par refus aussi de se laisser enfermer dans ce dialogue intérieur. Il ne cherche pas à raconter ses états d’âme. Ce qui l’intéresse est ailleurs.



L’illustration, ou le détour par le monde



Alors il choisit l’illustration. Là, le sujet n’est plus lui, mais le monde. Un thème donné, une commande, une contrainte : autant de portes ouvertes. Car pour dessiner, il faut comprendre. Philippe Antonetti insiste : pour bien dessiner, il faut s’intéresser à ce que l’on dessine. Comprendre sans devenir spécialiste. Il a illustré des sociologues sans être sociologue. Approché la justice sans être juriste. Mais à chaque fois, il s’agit de saisir un minimum de vérité pour éviter le décoratif.



Car c’est effectivement dans les tribunaux que Philippe Antonetti pousse le plus loin cette exigence. Dessinateur d’audience, l’un des rares en Corse à avoir pratiqué cet exercice, il travaille pour la presse et la télévision. Le principe semble simple : dessiner ce qui se passe. Mais la réalité est tout autre.

