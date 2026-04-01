Le Bocognanais Philippe Antonetti dessine le réel

Philippe Antonetti n’a pas choisi le dessin. Mais il y est resté. Depuis l’enfance, le geste s’impose. Il dessine, tout le temps. « Je ne sais faire que ça », affirme le Bocognanais sans détour. Mais derrière cette apparente simplicité se cache un métier âpre. Car savoir dessiner ne suffit pas. Être dessinateur exige une rigueur, une endurance, une capacité à douter que peu soupçonnent.
Avant la bande dessinée et l’illustration, il y a eu la peinture. Longtemps. Sérieusement. Avec reconnaissance aussi : des expositions en Californie, à Madrid, une première officielle à Cagliari pour un peintre corse.
Puis, un jour, tout s’arrête. Pas par lassitude, ni par échec. Par refus d’aller au bout. « Je me suis aperçu que je n’avais pas fait le tour et que je ne voulais surtout pas le faire. » La peinture impose une forme d’introspection permanente : le sujet, c’est soi. « Une discussion entre soi et soi au moyen d’un pinceau ». Philippe Antonetti s’en méfie. Par pudeur, sans doute. Par refus aussi de se laisser enfermer dans ce dialogue intérieur. Il ne cherche pas à raconter ses états d’âme. Ce qui l’intéresse est ailleurs.
L’illustration, ou le détour par le monde
Alors il choisit l’illustration. Là, le sujet n’est plus lui, mais le monde. Un thème donné, une commande, une contrainte : autant de portes ouvertes. Car pour dessiner, il faut comprendre. Philippe Antonetti insiste : pour bien dessiner, il faut s’intéresser à ce que l’on dessine. Comprendre sans devenir spécialiste. Il a illustré des sociologues sans être sociologue. Approché la justice sans être juriste. Mais à chaque fois, il s’agit de saisir un minimum de vérité pour éviter le décoratif.
Car c’est effectivement dans les tribunaux que Philippe Antonetti pousse le plus loin cette exigence. Dessinateur d’audience, l’un des rares en Corse à avoir pratiqué cet exercice, il travaille pour la presse et la télévision. Le principe semble simple : dessiner ce qui se passe. Mais la réalité est tout autre.
Avant la bande dessinée et l’illustration, il y a eu la peinture. Longtemps. Sérieusement. Avec reconnaissance aussi : des expositions en Californie, à Madrid, une première officielle à Cagliari pour un peintre corse.
Puis, un jour, tout s’arrête. Pas par lassitude, ni par échec. Par refus d’aller au bout. « Je me suis aperçu que je n’avais pas fait le tour et que je ne voulais surtout pas le faire. » La peinture impose une forme d’introspection permanente : le sujet, c’est soi. « Une discussion entre soi et soi au moyen d’un pinceau ». Philippe Antonetti s’en méfie. Par pudeur, sans doute. Par refus aussi de se laisser enfermer dans ce dialogue intérieur. Il ne cherche pas à raconter ses états d’âme. Ce qui l’intéresse est ailleurs.
L’illustration, ou le détour par le monde
Alors il choisit l’illustration. Là, le sujet n’est plus lui, mais le monde. Un thème donné, une commande, une contrainte : autant de portes ouvertes. Car pour dessiner, il faut comprendre. Philippe Antonetti insiste : pour bien dessiner, il faut s’intéresser à ce que l’on dessine. Comprendre sans devenir spécialiste. Il a illustré des sociologues sans être sociologue. Approché la justice sans être juriste. Mais à chaque fois, il s’agit de saisir un minimum de vérité pour éviter le décoratif.
Car c’est effectivement dans les tribunaux que Philippe Antonetti pousse le plus loin cette exigence. Dessinateur d’audience, l’un des rares en Corse à avoir pratiqué cet exercice, il travaille pour la presse et la télévision. Le principe semble simple : dessiner ce qui se passe. Mais la réalité est tout autre.
Dans une salle d’audience, tout est contraint. Les corps bougent peu, les moments décisifs sont souvent silencieux, et la photographie est interdite. Il faut donc voir vite, comprendre immédiatement, et traduire dans un laps de temps très court une scène dense, complexe, souvent tendue.
Mais surtout, il faut aller au-delà du visible. « La réalité, ce n’est pas uniquement ce que l’on voit », insiste-t-il. Ce qu’il dessine, ce sont aussi les tensions, les rapports de force, les regards qui se croisent ou s’évitent, l’atmosphère presque physique qui s’installe dans la salle. Il s’agit moins de reproduire que de restituer. D’être entièrement disponible pour capter ce qui circule.
Le moindre détail compte. Philippe Antonetti se souvient d’un dessin qu’il croyait raté. Le lendemain, en le reprenant à l’atelier, il découvre que tout se jouait dans un détail : la lèvre inférieure de l’un de ses modèles. Un trait. Rien de plus. Mais sans lui, tout s’effondre.
Ces années au tribunal l’ont marqué durablement. Par leur intensité, leur exigence, leur urgence. « Ça me manque énormément », confie-t-il. Parce que dans cet exercice, tout ce qu’il aime dans le dessin se concentre : comprendre, ressentir, et traduire en une seule image ce qui, d’ordinaire, échappe.
Apprendre sans cesse
Autodidacte ? Pas complètement. Des études d’architecture, un intérêt profond pour la peinture classique. Des bases solides, et une méfiance envers les codes trop fermés, notamment en bande dessinée. Car Philippe refuse les automatismes. Il travaille, cherche, affine. L’expérience joue, bien sûr : aujourd’hui, il se dit satisfait à 60 % de ses planches. Il y a cinq ans, c’était 30 %. Il y a vingt ans, aucune. Le progrès existe, mais il ne supprime pas l’exigence. Il la rend simplement plus précise. Et il jette beaucoup de son travail. Moins qu’avant, peut-être. Car avec l’âge vient soit une forme d’indulgence, soit une maîtrise accrue…
Mais surtout, il faut aller au-delà du visible. « La réalité, ce n’est pas uniquement ce que l’on voit », insiste-t-il. Ce qu’il dessine, ce sont aussi les tensions, les rapports de force, les regards qui se croisent ou s’évitent, l’atmosphère presque physique qui s’installe dans la salle. Il s’agit moins de reproduire que de restituer. D’être entièrement disponible pour capter ce qui circule.
Le moindre détail compte. Philippe Antonetti se souvient d’un dessin qu’il croyait raté. Le lendemain, en le reprenant à l’atelier, il découvre que tout se jouait dans un détail : la lèvre inférieure de l’un de ses modèles. Un trait. Rien de plus. Mais sans lui, tout s’effondre.
Ces années au tribunal l’ont marqué durablement. Par leur intensité, leur exigence, leur urgence. « Ça me manque énormément », confie-t-il. Parce que dans cet exercice, tout ce qu’il aime dans le dessin se concentre : comprendre, ressentir, et traduire en une seule image ce qui, d’ordinaire, échappe.
Apprendre sans cesse
Autodidacte ? Pas complètement. Des études d’architecture, un intérêt profond pour la peinture classique. Des bases solides, et une méfiance envers les codes trop fermés, notamment en bande dessinée. Car Philippe refuse les automatismes. Il travaille, cherche, affine. L’expérience joue, bien sûr : aujourd’hui, il se dit satisfait à 60 % de ses planches. Il y a cinq ans, c’était 30 %. Il y a vingt ans, aucune. Le progrès existe, mais il ne supprime pas l’exigence. Il la rend simplement plus précise. Et il jette beaucoup de son travail. Moins qu’avant, peut-être. Car avec l’âge vient soit une forme d’indulgence, soit une maîtrise accrue…
Ses journées sont réglées avec précision. Lever, café, puis atelier. Le travail s’organise presque industriellement : cinq planches en deux jours au crayonné, puis intégration numérique, lettrage, ajustements. Ensuite vient l’encrage, personnage par personnage, scène par scène, avant de finir par les décors. « Le dessin que je préfère, c’est celui dont je n’ai pas trop honte une fois qu’il est fini. » La formule résume tout.
Le crayonné reste minimal. Trop appuyer, trop préciser, et le dessin meurt sous l’encre. Il cherche au contraire la vie, la spontanéité. Car en bande dessinée, tout repose sur le dessin : pas de mouvement, pas de son, pas de voix. Tout doit passer par l’image. L’objectif est clair : une lisibilité parfaite. « Ça doit être aussi facile à lire que Tintin », s’amuse-t-il à dire.
Les chevaux et l’horizon
À côté du dessin, une autre passion ne l’a jamais quitté : les chevaux. Depuis l’âge de six ans. Une fascination sans fin, comme le dessin. Un univers où l’on apprend chaque jour. Son dernier projet pourrait bien les réunir : une bande dessinée inspirée d’un récit du XIXe siècle, celui d’un officier polonais revenu avec 137 chevaux et un manuscrit miraculeusement préservé. Philippe Antonetti veut en faire une œuvre. Sa dernière, dit-il.
À 66 ans, le regard se tourne doucement vers l’arrivée. Pas avec mélancolie, mais avec lucidité.
Le crayonné reste minimal. Trop appuyer, trop préciser, et le dessin meurt sous l’encre. Il cherche au contraire la vie, la spontanéité. Car en bande dessinée, tout repose sur le dessin : pas de mouvement, pas de son, pas de voix. Tout doit passer par l’image. L’objectif est clair : une lisibilité parfaite. « Ça doit être aussi facile à lire que Tintin », s’amuse-t-il à dire.
Les chevaux et l’horizon
À côté du dessin, une autre passion ne l’a jamais quitté : les chevaux. Depuis l’âge de six ans. Une fascination sans fin, comme le dessin. Un univers où l’on apprend chaque jour. Son dernier projet pourrait bien les réunir : une bande dessinée inspirée d’un récit du XIXe siècle, celui d’un officier polonais revenu avec 137 chevaux et un manuscrit miraculeusement préservé. Philippe Antonetti veut en faire une œuvre. Sa dernière, dit-il.
À 66 ans, le regard se tourne doucement vers l’arrivée. Pas avec mélancolie, mais avec lucidité.