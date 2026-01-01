« Laïla » : Le nouveau single de Toni Pio

Elle raconte l'histoire d’une petite fille qui rêve d’un avenir meilleur. « Laïla », du chanteur Anthony Koraca alias Toni Pio, est un joli morceau mélancolique en langue corse.
« Le texte est au centre de mon projet, avec une approche simple et sincère » expliqueToni Pio, 47 ans, originaire d’Île-Rousse. « La musique a toujours été présente dans ma famille, mais c’est à 40 ans que j’ai réellement plongé dedans. Comme si cet âge marquait un tournant, j’ai décidé de me consacrer pleinement à la création musicale, donnant vie à des chansons qui reflètent mon parcours et mes émotions ».
Un artiste qui a grandi dans cette riche et inoubliable musique des années 80 et 90. « Mon inspiration vient surtout des années 90, qui correspondent à ma génération. Que ce soit dans la chanson française, en Corse ou sur la scène internationale, cette période a profondément marqué mon univers musical et influence encore aujourd’hui ma manière de composer et d’interpréter mes chansons ».
Mais qui est Laïla, titre de cette nouvelle création* ? « Cette chanson est née d’un regard posé sur l’enfance, sur ce qu’elle traverse parfois en silence. J’ai imaginé Laïla comme une enfant parmi tant d’autres, sans visage précis, sans frontière, parce que son histoire pourrait être celle de beaucoup. Elle est née de ces images que l’on porte tous en soi : celles d’enfants confrontés trop tôt à la dureté de la vie, à l’injustice, à la peur, à l’absence. Des réalités qui peuvent exister tout près de nous, comme très loin. L’écriture est venue comme une évidence, dans une atmosphère mélancolique, presque suspendue, avec l’envie de raconter sans expliquer, de suggérer plus que de montrer, et de laisser l’émotion parler d’elle-même ».
Si pour Toni, l’heure est à la promotion de cette belle chanson (« Laïla » est en ligne et disponible dès maintenant sur les plates- formes ), dans les tiroirs, déjà de nouveaux projets : « Un nouveau single arrive bientôt… mais je garde la surprise pour le printemps ou le début de l’été même si j’ai hâte de révéler cette nouvelle étape de mon univers musical ». En parallèle de sa création musicale, notre balanin a écrit une petite histoire, intégrée à un recueil collectif de nouvelles fantastiques, sorti pour les fêtes, « Nouvelles de la lune rousse » (Ed. Casa Di Arena), aux textes courts et percutants, une plongée dans des mondes inconnus ou imaginaires.
* A écouter ici
