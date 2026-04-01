Ladies Open de Calvi – Eaux de Zilia, un vendredi de haut niveau et des demi-finales relevées

Le tableau du simple a été marqué par l’abandon de la tête de série numéro 1, l’Ukrainienne Daria Snigur, redistribuant les cartes dans la partie haute du tableau. Dans ce contexte, plusieurs joueuses ont su tirer leur épingle du jeu.

La Suissesse Valentina Ryser s’est d’abord illustrée avant de céder face à la Canadienne Katherine Sebov, solide et régulière, qui s’impose en deux sets (6-3, 6-3) pour rallier le dernier carré.

Dans l’autre moitié, la Française Alicia Dudeney a confirmé sa montée en puissance. Après un parcours accroché, elle s’offre une place en demi-finale au terme d’un match disputé (3-6, 6-4, 7-6). Elle y retrouvera la Belge Jeline Vandromme, impressionnante tout au long de la journée, notamment lors de sa victoire nette (6-4, 6-0).



Enfin, la Suissesse Susan Bandecchi, tête de série numéro 2, a dû batailler mais poursuit sa route après un succès en trois manches (6-4, 5-7, 7-5), confirmant son statut de favorite dans le bas du tableau. Du côté du double, la hiérarchie a globalement été respectée, avec des paires expérimentées qui se sont hissées jusqu’aux derniers tours.

La paire tchèque composée d’Aneta Kucmova et Aneta Laboutkova a parfaitement maîtrisé son parcours, se qualifiant pour la finale après une victoire autoritaire (6-4, 6-4).

Dans l’autre tableau, la paire formée par la Belge Michaela Bayerlova et l’Australienne Tenika McGiffin s’est également imposée au terme de matchs accrochés, confirmant leur complémentarité et leur solidité dans les moments clés.

Finaliste du double, l’Australienne Tenika McGiffin ne cache pas son enthousiasme.

« C’est la première fois que je viens sur le tournoi et je sais déjà que je reviendrai ici en vacances ! Et l’année prochaine pour y rejouer ! Les conditions sont exceptionnelles et l’organisation est top. C’est un tournoi avec un très bon niveau de jeu et pour moi c’est une très belle découverte».



Le meilleur niveau jamais atteint

Sur le plan organisationnel comme sportif, le bilan est largement positif, comme le souligne Jean-Philippe Tibaudeau, chargé de communication du tournoi.

« Pour l’instant, tout se déroule parfaitement. Il y a toujours quelques petits couacs sur un événement de cette ampleur, mais cette année, tout est fluide. Le niveau de jeu est exceptionnel, peut-être le meilleur jamais atteint sur le tournoi».

Il insiste également sur l’attractivité croissante de l’événement :

« On voit arriver des joueuses du monde entier, de Chine, d’Australie… Certaines viennent pour la première fois, d’autres reviennent depuis plusieurs années. Le tournoi a aujourd’hui une vraie résonance internationale».





Un impact réel sur la jeunesse locale

Au-delà du spectacle sportif, le Ladies Open joue aussi un rôle essentiel dans la promotion du tennis auprès des plus jeunes. Vicky Albertini, monitrice et présidente de la commission des jeunes, observe un effet direct.

« Quand les enfants viennent voir les matchs, l’ambiance, les joueuses, ça leur donne envie d’essayer. On a régulièrement des jeunes qui franchissent le pas après le tournoi, mais aussi des adultes».

Elle souligne également l’attractivité du site pour les joueuses et les entraîneurs.

« Beaucoup sont impressionnés par les installations et demandent s’il est possible de venir s’entraîner ici hors saison. Cela montre le potentiel du club, même si l’absence de courts couverts reste un frein pour aller encore plus loin».





Un tournoi qui s’impose dans le paysage international

Entre qualité de jeu, organisation maîtrisée et engouement du public, cette édition 2026 confirme la montée en puissance du Ladies Open de Calvi – Eaux de Zilia. Un tournoi qui, année après année, s’impose comme une référence, autant pour les joueuses que pour les passionnés de tennis.