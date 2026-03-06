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Moriani-plage : coups de feu contre un un automobiliste


La rédaction le Vendredi 29 Mai 2026 à 11:53

Une enquête pour tentative de meurtre a été ouverte après des tirs visant un automobiliste jeudi soir à San-Nicolao, dans la plaine orientale.



Moriani-plage : coups de feu contre un un automobiliste
Selon les premiers éléments, l'homme circulait à bord de son véhicule à proximité de la plage de Moriani-plage lorsqu'il a été pris pour cible par un ou plusieurs individus armés. Les projectiles ont notamment atteint le pare-brise de la voiture. La victime n'a pas été blessée, mais elle a été fortement choquée par les coups de feu.


D'après les informations recueillies, l'incident pourrait être lié à une altercation survenue un peu plus tôt dans la soirée dans un établissement de la microrégion. Une poursuite entre véhicules aurait également précédé les coups de feu.
Le parquet de Bastia a ouvert une enquête du chef de tentative de meurtre. Les investigations ont été confiées à la brigade de recherches de la gendarmerie de Ghisonaccia, chargée de déterminer les circonstances précises des faits et d'identifier le ou les auteurs
 




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