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La Corse placée en vigilance jaune aux orages ce vendredi


La rédaction le Vendredi 29 Mai 2026 à 09:55

Météo-France a placé la Corse en vigilance jaune aux orages ce vendredi de 12h à 18h au minimum, alors qu'une dégradation est attendue à partir de la mi-journée sur une grande partie de l’île, dans un contexte de fortes chaleurs



La Corse placée en vigilance jaune aux orages ce vendredi

Météo-France a placé les deux départements corses en vigilance jaune pour orages ce vendredi entre 12 heures et 18 heures au minimum, alors qu'une dégradation est attendue à partir de la mi-journée dans un contexte de fortes chaleurs.  Après une matinée plutôt calme et ensoleillée, des averses localement orageuses devraient en effet se développer progressivement sur une grande partie de l’île.

En Haute-Corse, les premières cellules sont attendues dès la fin de matinée, principalement dans l’intérieur et sur le relief, tandis que le littoral oriental devrait rester davantage à l’écart.

En Corse-du-Sud, le ciel s’annonce plus chargé dès le début de journée avec quelques averses éparses avant une dégradation plus marquée dans l’après-midi. Des orages localisés pourraient concerner plusieurs secteurs du département, même si les Deux-Sevi, l’Alta Rocca et une partie de l’extrême sud-est devraient conserver un temps plus sec.

Selon Météo-France, les cumuls de pluie devraient toutefois rester limités, avec jusqu’à 5 mm localement sur les reliefs. Une amélioration est attendue en soirée avec le retour progressif d’un ciel plus dégagé.

De leur côté, les températures resteront toutefois particulièrement élevées pour une fin mai, avec des maximales qui pourront atteindre entre 27 et 30 degrés dans le nord de l’île et jusqu’à 31 degrés en Corse-du-Sud.





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