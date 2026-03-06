Le "Mega Serena" a fait sa première traversée entre Toulon et Bastia

Ce navire vient renforcer la flotte de Corsica Ferries, qui compte désormais 11 unités exploitées sur les lignes vers la Corse, la Sardaigne et les Baléares.

Avec un tonnage brut d’environ 39 200 tonnes, le Mega Serena peut accueillir jusqu’à 2 000 passagers et 670 véhicules, ou 2 000 mètres linéaires de fret roulant. La compagnie met en avant un navire doté d’équipements récents en matière de sécurité, de performance et de durabilité.

Le Mega Serena est également prévu pour le raccordement électrique à quai lors de ses escales. Les derniers travaux de mise au point du système doivent être achevés dans les prochains mois. Objectif : réduire les émissions, améliorer la qualité de l’air et limiter l’impact sonore dans les ports.





Récemment rénové aux chantiers navals San Giorgio de Gênes, le navire propose des espaces modernisés, lumineux et confortables.

« L’arrivée du Mega Serena représente une nouvelle étape fondamentale pour notre croissance et confirme notre engagement constant en faveur d’un service efficace, sûr et respectueux de l’environnement », a déclaré Jean-Charles Teurlay, directeur d’exploitation de Corsica Ferries. « Ce nouveau navire nous permettra d’améliorer l’offre proposée à nos clients et de relever avec encore plus de force les défis du marché. »

