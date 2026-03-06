L’histoire maritime évoquée samedi à Bonifacio : « Les Corses des Antilles, c'était des aventuriers »

- Absolument pas. On n'était pas une colonie. Depuis la domination française, on a toujours été une province française, divisée en deux départements (le Golo et le Liamone et puis après la Haute-Corse et la Corse du Sud). Mais on n'a jamais jamais été une colonie. Alors qu'en 1914, les Martiniquais ne sont pas partis à la guerre. On ne les a mobilisés qu'un an plus tard en 1915, sous un label militaire des anciennes colonies. Alors que les Corses, ils étaient mis souvent en première ligne sur le front, non pas comme on le lit un peu partout parce qu'on voulait supprimer les Corses. En réalité, c'est que les Corses ont toujours demandé, depuis l’époque de François 1er, à être en première ligne pendant les guerres ! On les mettait donc en première ligne parce qu'on disait : «

»

- Comme faisant partie, à part entière, d'une province française et non pas comme un autre peuple colonisé. Les Corses étaient des gens, par essence, très tolérants. Paoli l’avait montré vis-à-vis des juifs ou des musulmans. On n’était pas esclavagistes. Et Il n’y avait pas de communauté de destin, si je puis dire, avec les Guadeloupéens et les Martiniquais qui eux étaient colonisés, et qui n’avaient pas du tout les mêmes droits par rapport aux Corses.

- Oui, ils ont participé, au même titre que les Français. S'ils avaient des rafiots trop petits à partir de Centuri pour affronter l'Atlantique, eh bien ils partaient sur des bateaux plus gros, qui partaient soit de Marseille, de Barcelone et surtout de Cadix.

- Alors aujourd'hui, c'est ce bourrage de crânes qui fait qu'on a créé depuis 50 ans cette image des Kanaks et Corses colonisés, en mettant en valeur le mot de peuple. C'est la naissance de cette idée de peuple corse après Aléria, de façon à pouvoir être assimilé aux peuples qui ont droit à l'indépendance. J'ai vu naître, après Aléria, cette volonté de nous assimiler aux colonies. Ce qui n'a jamais été le cas. Pascal Paoli a écrit dans un très grand nombre de lettres : «

» A l’époque, Pascal Paoli ne pouvait pas défendre la langue corse puisqu'elle n'était pas attaquée. Tout le monde parlait corse.

- Tout insulaire est regardé par tout continental à travers les siècles. Vous aviez exactement les mêmes réactions en Corse que dans l’île de Sein, qui est toute petite, ou dans l’île d’Ouessant. Et on avait toujours mauvaise presse. Dans une île, on manque de tout. Et donc on avait la réputation d’être des naufrageurs. Pourquoi ? Parce qu’on allait piller les épaves. Les Corses, comme les gens de l’île d’Ouessant, étaient des gens qui étaient opposés à la création des premiers phares, qui sont apparus à partir de Louis-Philippe. Eh bien, on était furieux, parce que s'il n'y avait plus de naufrages, on n'allait plus pouvoir récupérer le bois du bateau, les voiles du bateau et puis tout l'intérieur ! Donc, ce que l'on a de commun, c'est ce statut d'insulaire. L'insulaire vit dans un éloignement qui est à la fois protecteur – parce que la mer protège. Mais la mer vous amène forcément des tas de gens qui, en Corse, ont été les Carthaginois, les Phocéens qui fuyaient les Perses, les Génois, les Français, les Anglais... Autre chose qu’on a en commun, c’est l’éloignement dû à l’insularité, et par conséquent un véritable retard technologique. En Corse, on arrivait à faire les manches en bois des haches, mais après, on avait besoin de faire venir le fer de quelque part…

Un Corse ne recule jamais.J'aime l'union avec la France.----