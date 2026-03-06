Bioblitz : la CAPA lance son premier inventaire participatif de la biodiversité

Le Pays Ajaccien va se transformer, le temps d’une matinée, en vaste terrain d’observation de la nature. Le mardi 2 juin, de 6h à 14h, la CAPA organisera son premier « Bioblitz », un inventaire participatif de la faune et de la flore locales sur le site de l’Espace test agricole de la Sposata, à Ajaccio. Cette initiative s’inscrit dans le cadre de l’Atlas de la biodiversité intercommunale porté par la collectivité. Un projet stratégique soutenu par l’Office français de la biodiversité, destiné à mieux connaître les milieux naturels du territoire afin d’intégrer ces données dans les futurs documents d’aménagement et de développement. « L’objectif est de constituer un véritable outil stratégique de connaissance, mais aussi de sensibilisation pour la population et les élus », explique Claire Fieschi, chef du service valorisation et préservation du patrimoine à la CAPA.



Concrètement, le Bioblitz prendra la forme d’un inventaire scientifique participatif ouvert à tous les publics, des scolaires aux passionnés de nature, en passant par les simples curieux. Encadrés par les animateurs du CPIE d’Ajaccio — le Centre permanent d’initiatives pour l’environnement — les participants seront répartis en groupes afin d’explorer différentes composantes de la biodiversité locale. Le programme débutera dès 6 heures du matin avec un suivi ornithologique, afin d’observer les oiseaux dans les meilleures conditions possibles. La matinée se poursuivra ensuite avec des inventaires botaniques, des observations de reptiles puis un suivi entomologique consacré aux insectes. « L’idée est de permettre à chacun de découvrir la biodiversité du territoire tout en participant concrètement à son recensement », souligne Claire Fieschi.



Au-delà de l’aspect pédagogique, les données récoltées viendront alimenter l’Atlas de la biodiversité intercommunale, élaboré en partenariat avec le CPIE et AgroParisTech. Cartographies, inventaires naturalistes et audits patrimoniaux permettront de mieux comprendre l’évolution des espèces et des milieux naturels face à des enjeux comme le changement climatique ou l’urbanisation. « Il faut pouvoir suivre l’évolution de la faune et de la flore au fil des années afin d’adapter les politiques publiques et les documents de structuration du territoire », précise la responsable de la CAPA. Cette première édition du Bioblitz devrait réunir une trentaine de participants. D’autres sessions seront organisées par la suite dans différents milieux du territoire intercommunal : maquis méditerranéens, espaces agricoles, zones humides ou encore secteurs villageois et périurbains.

