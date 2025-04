La vidéo du jour : U Ponte Vechju di U Mandriale

Après notre rubrique quotidienne « La photo du jour », qui continue de plus belle et connaît un grand succès auprès de plusieurs milliers de nos lecteurs, nous vous invitons désormais à participer à une nouvelle aventure : "La vidéo du jour". Tous les mois, le réalisateur (ou la réalisatrice) de la vidéo la plus populaire - celle qui aura été la plus consultée sur notre site - sera récompensé par Corse Net Infos.

En avril, CNI offrira au réalisateur plébiscité le coffret complet d’objectifs Pixter, une gamme d’accessoires haut de gamme pour smartphone qui s’adapte à tous les modèles de téléphone.

Pour participer, une seule adresse mail : corsenetinfos@gmail.com

Allez, prêt(e) ? Filmez, vous serez récompensé(e).