"La révolte en chemin", une BD qui vise à faire mieux connaître le Jura et la Corse

Ce récit, signé Philippe Riat, président de l'association Solidarité Jura-Corse et Christian Maucler, qui s'apparente à une sorte de « road movie » des années 70, vise à faire connaître le Jura et la Corse en s'appuyant sur des faits historiques. Il met plus particulièrement en lumière certaines spécificités liées à ces deux territoires : le combat politique, la solidarité, la richesse de la culture et du patrimoine, la beauté de la nature.





Entre mémoire et engagement, La révolte en chemin retrace deux épisodes marquants de l’histoire récente : l’occupation de la cave viticole d’Aleria par des militants autonomistes corses et les émeutes qui ont secoué Moutier, dans le Jura suisse, en 1975. Deux événements survenus à quelques semaines d’intervalle, unis par une même quête d’identité et de reconnaissance.



Mêlant documentaire et fiction romanesque, le récit entraîne le lecteur au cœur de ces deux territoires pour revisiter un demi-siècle de luttes, jusqu’à l’approche du rattachement officiel de Moutier au canton du Jura prévu pour le 1ᵉʳ janvier 2026.



L’ouvrage met en lumière les richesses naturelles, culturelles et patrimoniales propres à la Corse et au Jura, tout en interrogeant la légitimité et les limites de la violence dans le cadre d’un combat politique.



Fruit de la collaboration entre le scénariste Philippe Riat, président de l’association solidarité Jura-Corse, à l’origine du projet, et le dessinateur Christian Maucler, basé à Besançon, La révolte en chemin est parue à l’occasion du Festival de la BD de Delémont. L’album, disponible dans les principales librairies de Corse, se veut à la fois pédagogique, engagé et fidèle aux faits historiques.



Éditions du Raimeux