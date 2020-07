La princesse Charlène de Monaco prépare à Calvi un raid en Water Bike !

(Jean-Paul-Lottier) le Mardi 14 Juillet 2020 à 15:28

Ce n'est désormais plus un secret pour personne. Son altesse sérénissime, la princesse Charlène de Monaco s'est installée dans la station balnéaire pour y préparer une compétition qui se déroulera en Water Bike les 12 et 13 septembre prochains.

Ce raid se déroulera en relais par équipe de 4 et partira de Calvi pour rejoindre le Yacht Club de Monaco où se dérouleront toutes les festivités





La famille princière de Monaco séjourne dans la station balnéaire de Calvi depuis plusieurs jours déjà mais à la demande de celle-ci, il fallait garder l'information secrète.

Le service communication du Palais Princier a décidé de lever le voile en annonçant que la Princesse Charlène de Monaco était bien à Calvi, en famille, pour y préparer un défi sportif.

L'ancienne championne de natation s'entraîne régulièrement sur un water bike entreposé dans un local de l'ancien port de commerce de Calvi.

Le Prince Albert fait régulièrement des aller/retour en hélicoptère entre Monaco et Calvi.

Aussi, il n'est pas rare de voir la famille princière se promener dans les rues de Calvi, fréquenter un bar bien connu du port ou encore de déjeuner ou dîner dans le centre-ville.

Ce défi sportif qui aura lieu les 12 et 13 septembre se déroulera en relais par équipe de 4. De jour, comme de nuit il faudra pédaler pour couvrir les 180 km qui séparent Calvi à Monaco.

Covid-19 - Le port du masque bientôt obligatoire dans tous les lieux publics clos

Corse : démarrage des soldes ce 15 juillet

