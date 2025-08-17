La pièce « John » de Wajdi Mouawad poursuit sa tournée à Zoza et Serra-di-Ferro

La Compagnie Les Trois Mats poursuit sa tournée estivale à travers l’île avec la pièce « John » de Wajdi Mouawad. Après plusieurs représentations dans des villes et villages de Corse, deux nouvelles dates sont annoncées : le mercredi 20 août à Zoza et le mardi 26 août à Serra di Ferro (21h).



Écrite il y a plus de vingt ans par l’auteur, metteur en scène et dramaturge libano-québécois, « John » n’avait jamais été montée en raison de la dureté de son sujet. Wajdi Mouawad y aborde frontalement la question du suicide chez les jeunes. C’est la comédienne Alizée Pinelli qui a découvert ce texte et sollicité Marie Murcia pour en assurer la mise en scène. « À travers certaines œuvres, les jeunes discutent, prennent conscience de certains problèmes », explique la metteuse en scène, rappelant que si le harcèlement reste un sujet d’actualité, le suicide demeure un enjeu majeur encore trop peu abordé. La pièce, conçue pour être jouée partout, bénéficie du soutien de la Collectivité de Corse et de plusieurs communes.



Sur scène, Marien Giuliani, jeune Ajaccien en dernière année au Cours Florent à Paris, incarne John, un adolescent qui met en scène son suicide pour laisser une trace à sa famille. À ses côtés, Cécilia Vassallo interprète sa grande sœur de 20 ans. « En lien avec cette pièce, il est important de rappeler l’existence du 31 14, numéro national de prévention du suicide », souligne Marie Murcia.



La création sonore et musicale est signée Manuel et Matthis Domarchi, la lumière Joël Adam, avec Franck Chentrier à la technique. Raphaël Soleilhavoup, assisté de Maureen Ballo, signe la chorégraphie. Le visuel est de Marine La Villa, la communication d’Ema Gauthier et la gestion des réseaux sociaux de Clara Sautron.

