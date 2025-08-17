CorseNetInfos
Corse Net Infos - Pure player corse
Corse Net Infos Corse Net Infos
CorseNetInfos
Per voi, incù voi in ogni locu - l’info corse en libre accès
CorseNetInfos
Volpajola : grand excès de vitesse sur la route territoriale 20 17/08/2025 Adopter un chien pendant ses vacances : une tendance qui s’installe en Corse 17/08/2025 Sagone  - "Dans les coulisses de la ’Ndrangheta", une plongée au cœur de la mafia calabraise de Basset Éditions 17/08/2025 L’intérieur de la Corse menacé par la spéculation immobilière ? 17/08/2025

La pièce « John » de Wajdi Mouawad poursuit sa tournée à Zoza et Serra-di-Ferro


Philippe Jammes le Dimanche 17 Août 2025 à 17:59

Après avoir été jouée à Bastia, Corte, Prunelli di Fiumorbu, Olmeto ou encore Porto-Vecchio, la pièce « John », qui aborde le thème du suicide chez les jeunes, sera présentée par la Compagnie Les Trois Mats à Zoza le 20 août et à Serra di Ferro le 26 août à 21h.



La pièce « John » de Wajdi Mouawad poursuit sa tournée à Zoza et Serra-di-Ferro

La Compagnie Les Trois Mats poursuit sa tournée estivale à travers l’île avec la pièce « John » de Wajdi Mouawad. Après plusieurs représentations dans des villes et villages de Corse, deux nouvelles dates sont annoncées : le mercredi 20 août à Zoza et le mardi 26 août à Serra di Ferro (21h).

Écrite il y a plus de vingt ans par l’auteur, metteur en scène et dramaturge libano-québécois, « John » n’avait jamais été montée en raison de la dureté de son sujet. Wajdi Mouawad y aborde frontalement la question du suicide chez les jeunes. C’est la comédienne Alizée Pinelli qui a découvert ce texte et sollicité Marie Murcia pour en assurer la mise en scène. « À travers certaines œuvres, les jeunes discutent, prennent conscience de certains problèmes », explique la metteuse en scène, rappelant que si le harcèlement reste un sujet d’actualité, le suicide demeure un enjeu majeur encore trop peu abordé. La pièce, conçue pour être jouée partout, bénéficie du soutien de la Collectivité de Corse et de plusieurs communes.

Sur scène, Marien Giuliani, jeune Ajaccien en dernière année au Cours Florent à Paris, incarne John, un adolescent qui met en scène son suicide pour laisser une trace à sa famille. À ses côtés, Cécilia Vassallo interprète sa grande sœur de 20 ans. « En lien avec cette pièce, il est important de rappeler l’existence du 31 14, numéro national de prévention du suicide », souligne Marie Murcia.

La création sonore et musicale est signée Manuel et Matthis Domarchi, la lumière Joël Adam, avec Franck Chentrier à la technique. Raphaël Soleilhavoup, assisté de Maureen Ballo, signe la chorégraphie. Le visuel est de Marine La Villa, la communication d’Ema Gauthier et la gestion des réseaux sociaux de Clara Sautron.





CorseNetInfos
Facebook Twitter X YouTube Instagram
© 2025 corsenetinfos