La photo du jour : Quand on arrive à Cala d’Orzu...

Rédigé par Charles Monti le Mercredi 10 Juillet 2019 à 06:22

Quand on arrive à Cala d'Orzu, à Coti-Chiavari, et que le Soleil décline, c'est à ce spectacle, magnifique, auquel l'on peut très souvent assister... Une image signée Ferrari. Si vous, aussi, avez un cliché - que vous avez réalisé - à nous proposer, une belle photo de votre village, un coin de Corse à mettre en valeur, n'hésitez pas. Une seule adresse mail pour cela : corsenetinfos@gmail.com.

Et n'oubliez pas de cliquer sur l'image pour en apprécier toute la beauté.

