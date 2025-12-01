CorseNetInfos
A màghjina - A Casetta nant’à u chjassu di Puntiglione


le Dimanche 14 Décembre 2025 à 07:55

Sur le chemin de Puntiglione, à la pointe de Cargèse, A Casetta se dévoile entre murets de pierres sèches et oliviers anciens. Un lieu simple et préservé, où le bâti rural corse dialogue encore avec le paysage et la lumière de fin de journée.
Si comme Alexandra Conforto, vous avez capturé un cliché, une photo que vous avez vous-même réalisée, mettant en valeur votre village ou un coin de Corse, partagez-le avec nous. Envoyez-le à l’adresse : corsenetinfos@gmail.com. Cliquez sur l’image pour en apprécier toute la beauté.







