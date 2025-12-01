A màghjina - A Casetta nant’à u chjassu di Puntiglione
Sur le chemin de Puntiglione, à la pointe de Cargèse, A Casetta se dévoile entre murets de pierres sèches et oliviers anciens. Un lieu simple et préservé, où le bâti rural corse dialogue encore avec le paysage et la lumière de fin de journée.
