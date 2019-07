La peinture métisse de Mélissa Galin : L'artiste porto-vecchiaise exposera du 4 au 17 juillet à la galerie Noir et Blanc à Bastia

Aborder la peinture de Mélissa Galin, c'est d'abord aller à la rencontre d'une aventure humaine venue de très loin et d'horizons divers. C'est sans doute là, dans cette longue filiation multi-culturelle, qu'elle puise son inspiration. Du côté de son père, ses racines prennent naissance dans la culture arborigène, indienne et guadeloupéenne, alors que du côté de sa mère on retrouve un solide socle celte, irlandais et breton matiné d'écossais. Rien d'étonnant, dès lors, que cela transpire dans ses œuvres, elle qui confesse: "la peinture s'est imposée à moi comme une évidence".

Une évidence, quasiment thérapeutique, pour cette artiste dont les premiers coups de pinceaux ont vu le jour dès l'âge de cinq ans, bien loin du bush et du granite breton, dans l'école Paul Eluard, rien d'étonnant pour cette passionnée de littérature, à Aulnay-Sous-Bois.

La passion était ancrée et devait grandir durant toute son adolescence, avant de vivre une étape décisive outre-Channel.





Rencontre londonienne



A 18 ans, elle quittait la France pour vivre durant cinq années à Londres où elle allait rencontrer, celui qui devait changer le cours de sa vie. John Bloxam propriétaire d'une galerie décelait en elle son talent brut et l'encourageait à exposer. A partir de 2006 le succès était au rendez-vous. Le retour en France, avec le passage par la Sorbonne pour un cursus en histoire de l'art, était une étape sur le chemin menant à la Corse qu'elle rejoignait en 2016 poursuivant, dans le même temps, son périple pictural à la galerie du Levant à Porto-Vecchio.



La peinture des émotions



Ce qui caractérise la peinture de Mélissa Galin c'est sa diversité. Une peinture instinctive où le vécu et les émotions sont omniprésents pour un rendu très musical, très ethnique et à la fois très onirique, sans aucun doute l'héritage de son métissage culturel, pour celle qui avoue avoir besoin du sel de la vie pour se mettre devant une toile dans l'atelier mis à disposition par Mme et M. Peletier. L'oeuvre de Mélissa Galin, n'est pas celle des petits matins calmes, elle a besoin de la fureur du quotidien pour s'exprimer pleinement. Au bout du compte, de l'art brut que tous les passionnés de peinture auront hâte de découvrir à Bastia du 4 au 17 juillet à la galerie Noir et Blanc.

