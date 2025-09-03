La nouvelle campagne de participation citoyenne de la chambre régionale des comptes Corse est lancée

Contrôler au plus juste des préoccupations des Corses, c’est la volonté affichée par la chambre régionale des comptes Corse qui lance sa nouvelle campagne de participation citoyenne. Une action qui va se dérouler tout le long du mois de septembre. Elle vise donc à ce que les Corses puissent flécher des thèmes d’enquêtes qui viendront enrichir le programme des contrôles déjà prévus en 2026. La chambre régionale des comptes (CRC) Corse, composée d’une vingtaine d’agents et dont le siège est à Bastia, publie en moyenne une douzaine de rapports par an.
Une plateforme dématérialisée est ouverte tout au long du mois de septembre et accessible sur tous les appareils (https://participationcitoyenne.ccomptes.fr). Des thèmes qui s’ajouteront peut-être à ceux préalablement listés.
Cette plateforme contributive est issue d’un ambitieux projet de modernisation des juridictions financières qui a, précisément, parmi d’autres volontés, celle de les rapprocher davantage des citoyens. Avec le souhait manifeste d’être au plus près des préoccupations premières des Corses dans le choix des enquêtes lancées par les magistrats. Tous les points peuvent ainsi être imaginés. Ils peuvent donc couvrir un vaste spectre qui va des thématiques de finances publiques, mais aussi, plus largement, tout sujet à fort enjeu territorial, comme les interrogations culturelles, économiques, d’intercommunalité, de transports publics, de solidarité, de
transition écologique.
En 2023, pour la première campagne, la CRC avait retenu la problématique du logement social, avec la publication d’un rapport sur la question de l’accès au logement social sur le territoire ajaccien. Pour la deuxième année, en 2024, c’était le thème suggéré de l’investissement routier de la collectivité de Corse qui a suscité l’intérêt des magistrats, avec un contrôle en cours d’instruction.
Toutes les suggestions reçues seront examinées après un écrémage soumis à différents critères tels que : comme l’année passée, la nouveauté du sujet, la faisabilité du contrôle, la plus-value apportée au regard d’autres travaux, l’adéquation aux moyens disponibles de la chambre, ou encore le nombre de
soutiens (« like ») accordés à un thème proposé.
Pour favoriser l’implication citoyenne des plus jeunes, la plateforme est accessible aux mineurs de plus de 15 ans, sur le fondement de la loi du 7 juillet 2023 visant à instaurer une majorité numérique.
Le sujet de contrôle retenu sera rendu public en janvier 2026.
Pour participer et déposer les contributions en quelques clics sur plateforme dédiée : https://participationcitoyenne.ccomptes.fr
