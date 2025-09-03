La nouvelle campagne de participation citoyenne de la chambre régionale des comptes Corse est lancée

La rédaction le Mercredi 3 Septembre 2025 à 16:53

Pour la troisième année consécutive, la chambre régionale des comptes organise jusqu'au 30 septembre sa campagne de participation citoyenne. Une action qui incite les citoyens à suggérer un thème d'enquête pour enrichir le programme des contrôles de 2026. Une initiative pour que les contrôles soient au plus proche des préoccupations des habitants de l'île.