La météo du mardi 30 Juillet 2019 en Corse

Rédigé par Charles Monti le Mardi 30 Juillet 2019 à 06:55

Au petit jour les thermomètres afficheront 19 à 22 degrés près des cotes, 13 à 18 degrés dans le centre. Le soleil régnera en maître. Le vent d’ouest restera modéré à assez fort en Balagne, dans le Cap Corse, en montagne et dans l’extrême sud (Bonifacio/Porto Vecchio). Il faiblira en soirée. Les températures maximales ne dépasseront les valeurs saisonnières soit 25 à 30 degrés selon les régions.



