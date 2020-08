La météo du lundi 17 août 2020 en Corse

Charles Monti le Lundi 17 Août 2020 à 07:10

Le soleil va prédominer après dissipation de nuages bas côtiers sur le Sud et l’Est de l’île au petit jour. Toutefois des nuages se développeront dès le début de l'après-midi dans le Cortenais et la Castagniccia, donnant quelques petites averses. Le Libecciu soufflera assez fort de la Balagne au Cap Corse, 45 à 65 km/h, 20 à 55 dans l’extrême sud. Ailleurs brises faibles à modérées. Les températures maximales se situeront entre 27 et 30 degrés du bord de mer vers le centre de l’île, 22 degrés sur le relief.

