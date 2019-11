La météo du Vendredi 15 Novembre 2019 en Corse

Victoria Leonardi le Vendredi 15 Novembre 2019 à 07:01

La Corse est une fois de plus placée en vigilance jaune pour le paramètre orage jusqu’à 15 heures. Le temps est donc très nuageux avec localement de fortes pluies. Vent de Sud à Sud-Est assez fort. Températures minimales : voisines de 5 à 8 degrés, et -1 degré sur le relief. Températures maximales : de 13 à 16 degrés.

Attention à la houle en Corse du Sud.





Attention à la houle en Corse du Sud.



