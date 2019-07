La météo du Mardi 9 Juillet 2019

Rédigé par Charles Monti le Mardi 9 Juillet 2019 à 06:37

Au petit jour les minimales sont encore bien au-dessus des normales de saison : 15 à 23 degrés du Centre vers le littoral

Aux belles éclaircies du début de journée succède un temps instable en montagne avec des averses dans le Cortenais et en Castagniccia, voire en Plaine en milieu et fin d’après midi, dans le Cap Corse et sur la région bastiaise. Ce temps capricieux concerne tout l’île la nuit suivante. Le vent d’Ouest encore assez fort en Balagne et dans le Cap Corse en début de journée, faibli. Les brises sont faibles à modérées ailleurs.

Températures maximales 26 à 32 degrés

