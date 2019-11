La météo du Mardi 19 Novembre 2019 en Corse

Charles Monti le Mardi 19 Novembre 2019 à 06:30

Au petit jour on relèvera 5 à Ponte Leccia, 7 à Sartene, 10 à Aleria, 12 à Bastia et Ajaccio. Le temps sera souvent bien ensoleillé sauf en Balagne où les nuages seront nombreux. Vent d'Ouest assez fort aux extrémités de l’île. Températures maximales pour le jour entre 11 et 14 degrés près des cotes voire 16 à 17 en plaine orientale par effet de foehn et 5 degrés sur le relief.



