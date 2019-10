La météo du Lundi 28 Octobre 2019 en Corse

La rédaction le Lundi 28 Octobre 2019 à 08:28

Au petit jour, les températures minimales seront légèrement supérieures aux valeurs de saison: 7 à 12 dg dans l’intérieur de l’île, 13 à 16 degrés près des cotes. Le temps sera bien ensoleillé. Le vent d'Ouest à Sud-Ouest sera sensible en Balagne, une quarantaine de km/h. Ailleurs les brises seront faibles. Maximales 17 à 23 degrés du centre vers le bord de mer.



Consultez la météo corse en direct et en permanence sur CNI. En cliquant sur la photo et sur le lien (ci-dessous), retrouvez l'évolution en temps réel la météo dans les deux départements de Corse et dans les principales cités de la région, avec la Chaîne Météo.



