La météo du Lundi 21 Octobre 2019 en Corse

Charles Monti le Lundi 21 Octobre 2019 à 06:38

Notre île sera de nouveau partagée en deux dans le sens de la longueur. Plutôt bien ensoleillée façade occidentale, très nuageux avec de petites bruines coté oriental. Le vent de Sud-Est sera modéré à assez fort, dans le Cap Corse 40 à 60 km/h et le long de la cote orientale, 30 à 50 km/h. Ailleurs vent faible. Températures maximales élevées pour la saison à l’ouest par effet de foehn, 26 à 29 dg. A l’est elles se situeront entre 22 à 24 dg.



