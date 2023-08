« La consommation de produits stupéfiants se développe assez largement en Corse »

« Notre détermination est totale pour lutter contre ce phénomène ». Ce jeudi matin, à l’occasion d’une conférence de presse au tribunal d’Ajaccio, le procureur de la République, Nicolas Septe, a tenu à réaffirmer sa détermination à agir contre le trafic de produits stupéfiants. « C’est l’une des priorités d’action de ma politique pénale, mais aussi celle du parquet général de Bastia et plus globalement celle du ministère de la Justice », martèle-t-il en pointant la récente circulaire politique pénale territoriale du Garde des Sceaux. « Nous avons, depuis septembre 2022, porté 37 enquêtes préliminaires, ce qui est un chiffre assez important pour un parquet comme le nôtre. Nous avons en permanence au sein du parquet entre 20 et 25 enquêtes actives », note pour sa part Louise Bolufer, substitut en charge de la lutte contre les stupéfiants.



« Notre objectif est de vraiment assainir la situation que nous connaissons en Corse », insiste le procureur d’Ajaccio, en relativisant toutefois l’ampleur du phénomène sur l’île. « Il n’est pas si différent de ce qui se passe au niveau national. On sait que les quantités saisies augmentent, mais on ne peut pas faire le lien avec une augmentation du trafic de stupéfiants », tempère-t-il en détaillant : « Les services d’enquête ont depuis plusieurs années multiplié leurs interventions dans ces domaines et on a donc plus de résultats ». De plus, il relève que les « variations saisonnières » sur le territoire jouent également un rôle majeur dans la présence de stupéfiants sur le territoire. « La Corse est fréquentée l’été par des touristes qui eux aussi consomment des produits stupéfiants, ce qui peut aussi expliquer l’augmentation et l’importance des quantités saisies », explique-t-il.