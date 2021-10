La collectivité de Corse et le CROUS ensemble pour les étudiants de Corte

"À travers son « schéma d’aide à la réussite, à la vie étudiante, à la formation professionnelle et à l’apprentissage », la Collectivité de Corse affirme sa volonté de garantir à tous les apprenants insulaires désireux de poursuivre leurs études et leurs formations sur l’île ou à l’extérieur, de pouvoir le faire dans les meilleures conditions." a indiqué Antonia Luciani, conseillère exécutive en charge de la culture, du patrimoine, de l’éducation et de la formation lors de la signature de la convention ce mercredi 6 octobre à Corte où l'élue a détaillé l’ensemble des mesures mises en oeuvre par la Collectivité de Corse, regroupées cette année en un seul et même document stratégique. "Il s’agit de mieux prendre en compte les problématiques transversales entre les différents champs d’intervention, de la formation initiale à la formation professionnelle, en passant par l’apprentissage, mais aussi de proposer des solutions innovantes, en mutualisant les savoirs et les compétences des services et des directions concernées. Ce schéma témoigne d’une véritable stratégie territoriale et s’appuie sur une collaboration accrue et permanente de tous les services concernés de la Collectivité de Corse et de ses partenaires. Il s’inscrit également dans une véritable démarche d’amélioration, car l’enjeu consiste à l’adapter continuellement dans une société en constante évolution.".