La calvaise Alexandra Santelli sur le podium des poussines à la coupe internationale d'été d'Optimist de Plérin

Plus de 400 concurrents venus du monde entier, très certainement la plus grande compétition de voile en Europe, la Coupe Internationale d'été d'Optimists qui vient de se dérouler à Plérin sur la Côte-d'Armor a été un succès total.

Parmi les compétiteurs et compétitrice, la calvaise Alexandra Santelli, formée au CN Calvi, aujourd'hui licenciées à l'Ycpr, club de la Pointe Rouge de Marseille.

Et le moins que l'on puisse dire, c'est que pour sa première grande compétition internationale, Alexandra a fait mieux que se défendre, puisque en effet dans sa catégorie des poussinnes, elle monte sur la 3e marche du podium et prend toujours dans la même catégorie la 14ème place du classement scratch.

Un bon résultat d'ensemble qui a de quoi satisfaire ses parents "Manu" et Sophie Santelli mais aussi ses éducateurs du club de la Pointe Rouge de Marseille.