La baleine de Moriani : la lutte du Rotary pour débarrasser la mer du plastique

Rédigé par La rédaction le Dimanche 7 Juillet 2019 à 11:52

Les conséquences de la surconsommation de bouteilles en plastique sont désastreuses pour notre mer, dans laquelle des tonnes de plastique terminent leur course chaque année, et tuant des oiseaux de mer, des centaines de mammifères marins, et un nombre incalculable de poissons. Pour le Rotary Club il est urgent d'agir et de sensibiliser le grand public aux dangers et aux conséquence de notre surconsommation de plastique à usage unique.



Une baleine de plus de 4 mètres sera posée et inaugurée le 10 juillet prochain à 11 h 30 à Moriani Plage sur la promenade du village.

Pendant toute la journée, les membres et bénévoles du Rotary Club Bastia-Marana seront sur place pour recueillir les bouteilles « afin que celles là aux moins, n'aillent pas polluer nos rivages. »

L'idée et de faire de cette journée un vrai "happening" en demandant à tout le monde de nous apporter leurs bouteilles « et nous en espérons au moins 1000 » pour pouvoir y remplir, symboliquement, la baleine.

Le Roraty compte aussi sur vous.



