La Station SNSM de Calvi tape dans le 1000 !

Pour ceux qui auraient tendance à l'oublier, la tragédie du 7 juin dernier aux Sables d'Olonne au cours de laquelle trois des sept membres d'équipage du canot Tous Temps Jack Morrisseau ont perdu la vie alors qu'il portaient secours à un bateau de pêche en pleine tempête Miguel, est là pour nous rappeler que les bénévoles qui forment les équipages des station de la SNSM prennent bien souvent d'énormes risques pour porter secours aux gens de la mer en difficulté et ce de jour comme de nuit, sept jours sur sept.





Aussi lorsque les Sauveteurs en Mer donnent rendez-vous pour la 3e édition de l'opération "Mille SNSM" qui consiste à collecter des fonds pour faire vivre l'institution, quoi de plus normal que d'y répondre favorablement.

Cette édition 2019 se déroulait ces 28 et 29 juin sur tout le territoire national et Outre Mer.

La Station Calvi-Balagne de la SNSM a bien évidemment répondu présente à cette opération en transformant une partie du terre plein de l'ancien port de commerce de Calvi en un véritable lieu de convivialité où tout le monde a pu mener sa bonne action mais aussi et surtout s'entretenir avec les membres d'équipage de leur sacerdoce, des missions effectuées de jour comme de nuit, sept jours sur sept et par tous les temps.





Etre membre de la SNSM demande beaucoup d'engagement avec des heures et des heures d'entraînement pour être prêt le jour où il faut intervenir.

La Station de Calvi-Balagne a connu une tempête, mais aujourd'hui, tout ça est bien derrière, le conflit s'est réglé en interne et une nouvelle équipe est en opérationnelle.

La station est désormais présidée par Paul Alard. Comme le rappelait récemment ce dernier "Les sauveteurs embarqués bénévoles de la SNSM de Calvi appareillent sur alerte en quelques minutes. Ils portent secours auprès des personnes en difficulté en mer, à toute heure du jour et de la nuit".

Avec toute son équipe, il était présent pour faire partager cette passion de la mer et cette volonté d'aider les autres.

A quai, la vedette tout temps SNS 062 Marius Oliveri a fait le bonheur de nombreux visiteurs tout heureux de pouvoir la visiter.

Un peu plus loin, c'est la dernière acquisition de la station, un semi rigide Pastore inauguré et baptisé par sa marraine Fanny Agostini, ancienne Miss Météo sur BFMTV et présentatrice de l'émission emblématique "Thalassa" sur France 3, co-fondatrice de de "Climate Bootcam" avant de se consacrer à l'ONG environnementale LanDestini qu'elle a fondée avec son mari, montre que la SNSM est parée. Ce semi rigide est le symbole de l'engagement de la SNSM à vouloir être plus efficace sans ses missions de sauvetage de vies humaines.

L'équipage de la station Calvi - Balagne est composé de 27 marin.

" C'est une équipe soudée qui prône les valeurs de la SNSM et du sauvetage en général: Humilité, amitié, cohésion, courage et dévouement" précise Jean-Pierre Arnoux qui est le relais communication indispensable à la SNSM.

En soirée, la fête devait battre son plein avec en apothéose le concert de Global Electric Bernardo.



Mais en attendant, les activités ne manquaient pas avec de nombreux stands, des animations pour les enfants et bien d'autres choses, sans oublier l'urne dans laquelle chacun pouvait apporter sa contribution et souhaiter bon vent à toute l'équipe de la Station SNSM Calvi - Balagne.