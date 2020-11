La MAC publie le catalogue du 1er Palmarès d’architecture de Corse

La MAC, Maison de l’Architecture de Corse, développe des actions de promotion, de valorisation et de diffusion de la culture architecturale et sensibilise les professionnels et tous les publics aux enjeux de notre époque pour notre région.«La Corse est un territoire d’exception qui doit réussir ce pari : créer les conditions d’un développement équilibré entre ses richesses naturelles, ses aménagements et son essor économique, touristique, culturel » explique Michèle Barbé, architecte, Présidente de la Maison de l’Architecture de Corse. «Les architectes ont un rôle majeur dans les solutions à proposer et à inventer. Afin d’avoir une visibilité sur la production architecturale régionale du XXIème siècle en Corse et de constituer une ressource documentaire de la richesse des réalisations à l’échelle de l’île afin d’en laisser une trace, nous avions organisé ce 1palmarès. La centaine de projets que nous avons reçus, qu’ils soient réalisés ou en cours de réalisation, témoignent de la valeur des réponses apportées depuis 20 ans. Bâtiments publics, privés, crèches, écoles, maisons ou logements collectifs, équipements touristiques. Tous les domaines de la vie quotidienne sont liés à l’architecture. Ce 1er Palmarès Régional désigne les projets les plus représentatifs, qui montrent les spécificités d’une architecture en Corse intégrant les préoccupations d’aujourd’hui. L’architecture d’aujourd’hui est le patrimoine de demain. Ce 1er Palmarès Régional de l’Architecture en Corse veut rendre compte de toutes ces réalités, en conserver la trace. À travers celui-ci nous voulons initier des dynamiques territoriales, susciter le bien –faire l’encourager, créer le désir d’architecture. Souvent, la curiosité est le premier pas vers la connaissance et l’esprit de découverte.Le jury de ce 1er palmarès était composé de personnalités et de professionnels de l’architecture mais également issus du monde culturel afin de donner de la visibilité au Palmarès, les membres du Jury étant des ambassadeurs de l’évènement.«Parce qu’un prix ou un palmarès permet avant tout de mettre en lumière la vivacité d’un territoire, le PRAC permet d’affirmer aujourd’hui que la pratique de l’architecture en Corse se trouve à un moment extrêmement positif de son histoire » souligne Umberto Napolitano, Président du jury, architecte, membre de l’Académie d’Architecture et Chevalier de l’Ordre des Arts et des Lettres, fondateur de l’agence LAN. «Au-­delà des prix et des Lauréats, ces projets portent un message, celui de la Corse, à travers ses valeurs architecturales que l’on essaie aujourd’hui de porter dans le débat de cette discipline qu’est l’architecture. Il se passe quelque chose ici qui me porte à remercier la Maison de l’Architecture de Corse de m’avoir fait l’honneur de m’inviter à présider ce jury du premier Palmarès d’Architecture de Corse qui, au vu de la qualité des projets parcourus aura sans aucun doute une suite ».Afin de valoriser ce 1palmarès et de les rendre accessibles à tous les publics, la MA Corse a souhaité produire un recueil regroupant l'ensemble des projets d'architecture présentés. La publication comprend 110 projets d'architecture et 46 agences d’architecture représentées. Les 110 projets seront consultables sur le site http://www.palmaresarchi.corsica . Elle constitue un véritable panorama de la production architecturale en Corse mettant en lumière des projets disséminés dans tout le territoire corse. Ce catalogue sera bientôt disponible à la vente en Corse mais également au niveau national, dans des lieux et librairies de diffusion de l’architecture notamment à Paris, à la Cité de l’Architecture, au Pavillon de l’Arsenal et à la librairie Volume.Saint Pierre Venaco, Quenza et Castifao – 2AArchitecte : ORMA ARCHITETTURASotta - 2AArchitecte : Nicolas GIANNISanta Maria Siche - 2AArchitecte : Amelia TAVELLA ARCHITECTESPioggiola – 2BArchitecte : VILLA BATTESTI & ASSOCIESAjaccio – 2AArchitecte associé : MB ARCHITECTUREMandataire : APS PaysagistePietracorbara – 2BArchitecte : Damien ANTONI, SYVILTolla – 2AArchitecte : CGZSotta – 2AArchitecte :Patrimonio – 2BArchitecte : ATELIER D’ARCHITECTURE PERRAUDINBonifacio – 2AArchitecte : BUZZO SPINELLI ARCHITECTUREPaul CASALONGA architecte, pour sa production architecturale,illustrée pour le PRAC par :Pigna – 2BArchitecte mandataire : CFL ARCHITECTUREArchitecte associé : Paul CASALONGA