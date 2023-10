La Ligue Corse Kick Boxing Muaythaï encourage la pratique des sports de contact chez les femmes

Au fil des années, les sports de contact féminins ont connu une croissance significative en Corse, en grande partie grâce à une plus grande visibilité médiatique et aux performances remarquables des athlètes féminines aux Jeux olympiques et aux championnats du monde. Sur la saison 2022/2023, la région corse compte 1196 licenciés, dont 27 % sont des femmes. Parmi elles, 273 pratiquent ces sports en loisirs, et 37 s'engagent en compétition.Cependant, la Ligue Corse Kick Boxing Muaythaï souhaite intensifier ces progrès en suscitant un intérêt encore plus grand pour les sports de combat chez les femmes et en augmentant le nombre de licenciées dans les clubs. Pour mieux comprendre les motivations et les obstacles à la pratique de ces sports en Corse, la commission féminine de la ligue a mené une enquête auprès de 50 femmes âgées de 20 à 45 ans. Les résultats de l'enquête révèlent que le bien-être, la possibilité de se défouler et l'amélioration de la condition physique sont parmi les principales motivations. Les obstacles identifiés comprennent le manque de temps, la difficulté à concilier vie professionnelle ou étudiante avec les horaires d'entraînement, ainsi que le manque de confiance en soi et la crainte du regard des autres.Pour faciliter l'accès aux sports de contact, la Ligue Corse Kick Boxing Muaythaï, outenue par la Direction régionale aux droits des femmes et à l'égalité,a décidé d'organiser des séances d'initiation dans huit clubs partenaires de la région tout au long du mois d'octobre.Les femmes intéressées peuvent réserver leur place dans l'un des huit clubs partenaires répartis dans toute la région corse. Les séances auront lieu à différents moments et lieux pour accommoder un maximum de participantes. Elles se tiendront notamment à, chacune sous la supervision de professionnels expérimentés.Pour réserver une séance ou obtenir davantage d'informations sur cette initiative, une adresse mail générique de la commission féminine a été mise à disposition : resp.commissionfeminine@lckmda.fr