La Fondation du patrimoine alloue 15 000€ au sentier botanique de Corbara

La Corse regorge de merveilles naturelles qu'elle sait mettre en avant. Après le ruisseau de Lupino l'année dernière , le sentier botanique de Corbara est devenu vendredi 9 juin le lauréat du prix "Patrimoine naturel et biodiversité 2023" remis par la Fondation du patrimoine, devenant ainsi le deuxième site naturel à être distingué sur l'île. La commune de Corbara se verra accorder une aide de 15 000€ par la Fondation afin de réaliser les travaux d'aménagement du site. Le nouveau sentier botanique verra le jour en juin 2024.Ce prix décerné par la Fondation du patrimoine, Caroline le Gall ne s'en remet toujours pas. L'adjointe au maire de Corbara, chargée de la culture et du patrimoine, a déposé le dossier de candidature en février 2022. Avec la somme récoltée, l'élue souhaite valoriser ce parcours "déjà emprunté par les randonneurs, parce qu'il va du village jusqu'au mont Sant'Angelo. Pour ce sentier botanique, nous voulions aménager une partie du chantier sur deux kilomètres, en allant de la sortie de Corbara pour redescendre jusqu'à la commune d'Occiglioni. Ce sentier donne un point de vue exceptionnel avec d'un côté une vue sur la mer et la baie d'Algajola, et de l'autre une vue le Cap et le désert des Agriate."Les 15 000€ serviront à couvrir une partie des travaux estimés à 27 000€. Le projet, tel qu'il a été a été conçu prévoit, tout le long du sentier, des panneaux explicatifs qui indiqueront aux visiteurs les différentes espèces de plantes et d'arbres peuplant le plateau ainsi que les animaux qui y vivent, le tout dans un but pédagogique, assure l'élue."Ces panneaux serviront non seulement aux randonneurs, mais surtout aux les enfants. Je trouve qu'il est important de les associer à une démarche environnementale. Nous avons la chance d'avoir une diversité de faunes et de flores, c'est donc à nous de leur inculquer des savoirs afin qu'ils sachent mieux la sauvegarder, voire même, transmettre des connaissances. Nous voulons donc rendre ces écriteaux ludiques pour les jeunes et ainsi attirer les groupes scolaires de la Balagne".Ce nouvel aménagement sera accompagné de bancs, de tables et de poubelles afin que l'espace soit convivial et qu'il reste vierge de toute pollution.En plus de l'aspect pédagogique, le sentier botanique de Corbara peut jouer un rôle crucial pour la promotion de la commune, tant auprès des touristes continentaux que de la population locale. Caroline le Gall met en avant le fait que la commune "dispose déjà de deux musées à Corbara, sans compter nos bâtiments religieux ouverts à la visite. Nous possédons aussi un espace culturel et paysager, qui sera complété par notre sentier botanique. Évidemment, l'objectif c'est que la fréquentation augmente de plus, parce que cela fait des retombées économiques."Objectif du maire de la commune ?Attirer sur le territoire de Corbara 1 500 visiteurs supplémentaires chaque année.