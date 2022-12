Biodiversité : la Fondation du patrimoine met l'accent sur le ruisseau de Lupino

Dans le cadre de son programme « Patrimoine naturel et biodiversité », la Fondation du patrimoine récompense, pour la seconde fois cette année, 10 nouveaux lauréats en leur octroyant une dotation globale de 600 000 €. Les projets soutenus s’inscrivent dans le cadre de patrimoines naturel et/ou bâti afin de protéger la biodiversité. Il s’agit d’initiatives en matière d’éco-rénovation ou qui permettent la réhabilitation de parcs, de jardins, d’espaces naturels sensibles terrestres ou aquatiques ainsi que les ouvrages associés. Ceux- ci sont sélectionnés pour leur impact positif sur la biodiversité et la santé des écosystèmes.



En Corse c'est le ruisseau de Lupinu qui décroche la récompense; Situé en pleine ville de Bastia et est en partie couvert sur sa partie basse avant de se jeter à la mer. L’espace qu’il traverse était auparavant constitué de jardins dont restent ici et là quelques vestiges matérialisés par des murs en pierre sèche ou des ruines de petits bâtiments (maisonnettes, moulins). Ce site abrite de nombreuses espèces protégées telles que le crapaud vert, la pipistrelle, l’anguille d’Europe ou encore des oiseaux rares comme l’alouette lulu ou la fauvette sarde. On retrouve également aux abords du ruisseau des espèces végétales endémiques ainsi que deux arbres classés remarquables : un cyprès et un eucalyptus.



"Il est nécessaire de préserver et entretenir ce ruisseau"

Aujourd’hui, ce cours d’eau est soumis à de nombreuses pressions anthropiques telles que des

prises d’eau sauvages, les pollutions par microdéchets, le non-entretien des berges et différents végétaux limitrophes... De plus, les bords de cours d’eau sont particulièrement sujets à l’installation, au développement et à la dissémination des espèces exotiques envahissantes. Les impacts sur le milieu sont nombreux : homogénéisation de l’écosystème, appauvrissement de la biodiversité caractéristique des ripisylves, fragilisation des berges (système racinaire inadapté des espèces végétales invasives), perturbation du fonctionnement hydraulique, risques sanitaires. Il est donc nécessaire de préserver et entretenir ce ruisseau afin de protéger la biodiversité. La Fondation du patrimoine soutient ainsi le projet porté par le Conservatoire d’espaces naturels de Corse.



Les travaux devraient débuter en janvier 2023 et la fin du chantier est prévue en juin 2024;