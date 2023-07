La Foire aux livres de Saint-Florent récolte 1017€ pour la Ligue contre le cancer

Grâce au solide soutien de la mairie et de ses élus, l'événement a brillamment abouti à une récolte exceptionnelle de 1017€, fruit d'une ingénieuse combinaison de ventes de livres raffinés et de délices sucrés tels que les confitures maison, confectionnées avec amour par l'une des bienfaitrices bénévoles.

Ces fonds seront entièrement dédiés à la noble cause de la Ligue contre le Cancer, en appui à la recherche médicale de pointe et à l'accompagnement des malades dans leur combat.

Madame Paolini, cheville ouvrière de cette manifestation, tient à exprimer sa plus profonde gratitude à l'égard de tous les donateurs généreux qui ont permis de faire de cet événement solidaire un franc succès.