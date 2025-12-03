La Fête de Terre Corse à Bastia ce samedi et dimanche

Samedi : film-débat sur les 80 ans de la Sécurité sociale



Samedi, à 15 heures, à l’Espace d’éducation populaire Albert-Stefanini, 11 rue César-Campinchi (1er étage gauche), sera projeté le documentaire de Michel Etievent « Histoire d’une grande conquête sociale et démocratique ».

La séance sera suivie d’un débat animé par Pascal Rossi.



À partir des ordonnances fondatrices du 4 octobre 1945, la rencontre reviendra sur trois phases de l’évolution de la Sécurité sociale :



l’amélioration des conditions de vie grâce à ses effets de protection et de redistribution ;

la remise en cause de la démocratie sociale originelle à la fin des années 1960 avec le « trou de la Sécu », les ordonnances Jeanneney de 1967 et l’installation d’un paritarisme favorable au patronat et à l’État, dans le sillage des revendications du CNPF ;

la montée en puissance de la marchandisation des systèmes de protection sociale.

Dimanche : débat politique et banquet républicain



Dimanche, à 10 heures, au restaurant Le Marina (boulevard Pascal-Lota à Bastia), Michel Stefani animera un débat sur la construction d’une alternative de gauche, dans un contexte où s’exprime, en Corse comme dans le reste du pays, une double demande de « justice sociale et de justice fiscale ».

Seront notamment abordés le scandale de la cherté de la vie en Corse et la pétition en faveur d’un chèque carburant.



Le débat reviendra aussi sur la date du 30 novembre 1789 : ce jour-là, Christophe Salicetti défend devant l’Assemblée nationale constituante le décret d’intégration de la Corse à la France, moment que Pascal Paoli résumera par cette formule : « l’union à la libre nation française n’est pas servitude mais participation de droit ». Deux cent trente-six ans plus tard, cet épisode historique sera mis en regard des enjeux actuels du débat institutionnel pour l’île.



La matinée se conclura par un banquet républicain à 12 h 30.

Prix : 20 €.

Inscriptions par mail : terrecorse789@gmail.com

.

