La Corse placée en vigilance jaune pour les orages et les fortes pluies

Après une matinée encore largement ensoleillée sur une grande partie de l’île, le temps va progressivement se dégrader ce lundi 5 en Corse. Les deux départements sont en effet placés en vigilance jaune pour « orages » et « pluie-inondation » à partir de 14 heures. Selon les prévisions de Météo-France, cette vigilance devrait rester en vigueur au moins jusqu’à mardi soir.



En Corse-du-Sud, les premières averses pourraient apparaître dès la journée sur l’Alta Rocca et dans la région de Porto-Vecchio. Dans l’après-midi, « elles peuvent prendre un caractère orageux », prévient Météo-France. La dégradation devrait ensuite gagner du terrain puisque, « en fin de journée, le ciel se couvre et le risque de pluies se généralise partout ». Les précipitations se poursuivront dans la nuit de lundi à mardi, avec « des averses qui peuvent se produire ici ou là, tout au long de la nuit ». Une amélioration est toutefois attendue en seconde partie de nuit sur le relief et le nord-ouest de la Corse-du-Sud. C'est dans l'Extrême-Sud que les cumuls pourraient être les plus importants. Jusqu'à 20 mm de pluie sont attendus dans la région de Porto-Vecchio au cours de la journée, et jusqu'à 50 mm durant la nuit.



La Haute-Corse devrait elle aussi connaître une dégradation après une matinée plutôt clémente. « Selon Météo-France dans l'après-midi, « les averses se succèdent dans un ciel variable ». Si elles devraient rester le plus souvent faibles, elles pourront être plus marquées sur la plaine orientale et la Castagniccia, où « un orage n'est pas exclu ». Les averses pourront là encore se poursuivre au cours de la nuit, sous un ciel généralement encombré. Les précipitations devraient toutefois être plus rares en Balagne et sur le relief. Les cumuls pourraient atteindre jusqu'à 10 mm sur la plaine orientale au cours de la journée, puis jusqu'à 20 mm dans la nuit.



Face à cette dégradation, Météo-France appelle à la prudence, notamment pour les activités sensibles aux conditions météorologiques, ainsi qu'à proximité des cours d'eau et du littoral.