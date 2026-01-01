La Corse parmi les 10 régions les plus foudroyées de France

La Corse figure parmi les régions les plus frappées par la foudre en 2025, selon le bilan de foudroiement 2025 de Meteorage. En effet, l’île a enregistré 8 584 éclairs nuage-sol au cours de l’année, la plaçant dans le top 10 des régions les plus foudroyées.





Au total, 267 502 éclairs ont été relevés sur le territoire français au cours de 2025. Une année que Meteorage qualifie « d’historiquement peu orageuse », avec une activité inférieure aux normales climatiques. Mais derrière ce bilan globalement calme, certains épisodes ont été intenses et localisés, frappant principalement le Sud et les reliefs. « L’essentiel de l’activité orageuse se concentre entre juin et août, période durant laquelle les conditions instables ont été les plus favorables, avec un pic marqué en juin et près de 284 200 éclairs nuage-sol recensés à l’échelle du continent », précise l’organisme en relevant qu'au printemps et à l’automne, l’activité a parfois été soutenue sur les zones méditerranéennes.





Ainsi, ce sont des zones du Sud qui dominent le classement des régions les plus foudroyées, et notamment l’Occitanie qui se place sur la première marche du podium avec 57 195 éclairs, suivie par Auvergne-Rhône-Alpes, Nouvelle-Aquitaine et Provence-Alpes-Côte d’Azur. La Corse arrive pour sa part en 8ème position.



À noter aussi que si la ville la plus foudroyée en France en 2025 a été Arles, dans les Bouches du Rhône, avec 338 éclairs nuage-sol, la commune de Bastelica n'a pas été épargnée avec 250 impacts recensés.

